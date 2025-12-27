معروف وأبوالرجال وأحمد حسام يسجلون الظهور الثالث في أمم إفريقيا 2025

18 حجم الخط

أمم إفريقيا، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تعيين الثلاثي المصري محمد معروف ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه ضمن حكام الجولة الثانية بدور المجموعات لمنافسات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، حيث يعد ذلك الظهور الثالث لهما ضمن منافسات البطولة.

طاقم حكام مباراة الجابون وموزمبيق

وأعلنت لجنة الحكام بالكاف عن طاقم مباراة الجابون أمام موزمبيق، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة ببطولة أمم افريقيا وجاء على النحو التالي:

محرز المالكي حكما للساحة ويعاونه كل من خليل الحساني مساعد أول، والمصري أحمد حسام طه مساعد ثان والسوداني محمود إسماعيل شانتير حكما رابعا والسوداني ياسر عبدالعزيز حكما لتقنية الفيديو والتونسي هيثم قيراط حكم مساعد لتقنية الفيديو.



أحمد حسام طه، فيتو

موعد مباراة الجابون وموزمبيق

تقام مباراة الجابون وموزمبيق غدا الأحد 28 ديسمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي ستقام في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ستاد ادرار اكادير



حكام مباراة كوت ديفوار والكاميرون

فيما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء طاقم حكام مباراة كوت ديفوار ضد الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة وجاء على النحو التالي:

مصطفى غربال حكما للساحة ويعاونه كل من جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعد أول، والمصري محمود أبو الرجال مساعد ثاني، والمصري محمد معروف حكما رابعا والموريتاني دحان بيده حكما لتقنية الفيديو وصادو براهمو حكم مساعد لتقنية الفيديو.

تقام مباراة كوت ديفوار والكاميرون غدا الأحد 28 ديسمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة السادسة بأمم افريقيا، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ستاد مراكش واحة سيدي براهيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.