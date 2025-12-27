ليفربول ينتزع فوزا صعبا من وولفرهامبتون 1/2 في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

انتهت مباراة فريق ليفربول ضد وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1 للريدز، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي ليفربول، ريان حرافنبيرخ في الدقيقة 41، فلوريان فيرتز في الدقيقة 42، بينما أحرز سانتياجو بوينو هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 51.

وغاب عن صفوف ليفربول النجم المصري محمد صلاح بسبب تواجده مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

موقف ليفربول وولفرهامبتون

وبهذه النتيجة، يمتلك ليفربول 32 نقطة في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، بينما يتذيل وولفرهامبتون الجدول برصيد نقطتين فقط.

ليفربول يكرم ديوجو جوتا

وخطط ليفربول لتكريم ذكرى البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، بهذه اللحظة المؤثرة التي سيشترك فيها أبناء لاعب الريدز السابق.

وتعد هذه المباراة هي أول لقاء يجمع ناديي ديوجو جوتا السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وفاة البرتغالي الدولي بشكل مأساوي في حادث سير شمال غرب إسبانيا في يوليو الماضي.

ولقى ديوجو جوتا مصرعه برفقة شقيقه أندريه سيلفا أثناء عودته إلى ليفربول لبدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، وتتيح هذه اللافتة للجماهير ومجتمع كرة القدم فرصة لتكريم إرث جوتا في كلا الفريقين.

يذكر أن ديوجو جوتا ارتدى قميص ولفرهامبتون في الفترة من 2018 حتى 2020، قبل أن ينضم لصفوف ليفربول من 2020 حتى 2025.

