إيقاف لاعب الزمالك الأبرز، تعرف على عقوبات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك طبقًا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الجونة والبنك الأهلي

توقيع غرامة مالية على فريق الجونة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ستة بطاقات في نفس المباراة.

مباراة الزمالك وسموحة

إيقاف سيف فاروق فؤاد جعفر، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي

إيقاف محمد حسن عبد الحفيظ حسن، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو 9 نقاط

2- إنبي 6 نقاط

3- طلائع الجيش 4 نقاط

4- غزل المحلة 3 نقاط

5- الأهلي 3 نقاط

6- المقاولون نقطة

7- سيراميكا بدون نقاط

ترتيب مجموعة بيراميدز في كأس عاصمة مصر

1- الجونة 7 نقاط

2- بتروجيت 6 نقاط

3- البنك الأهلي 5 نقاط

4- وادي دجلة 3 نقاط

5- الإسماعيلي 3 نقاط

6- مودرن سبورت نقطة واحدة

7- بيراميدز بدون نقاط

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- المصري 7 نقاط

2- الزمالك 4 نقاط

3- سموحة 4 نقاط

4- الاتحاد السكندري 3 نقاط

5- زد 3 نقاط

6- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

7- حرس الحدود بدون نقاط

