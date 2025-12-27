انتخابات النواب، غرفة عمليات حزب المؤتمر ترصد مخالفات عدة بالدائرة الثالثة في أسيوط

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر سير العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح بمحافظة أسيوط قبل فترة الاستراحة، حيث شهدت اللجان إقبالًا فوق المتوسط من الناخبين، مع ظهور إقبال مميز للمرأة، بما يعكس وعيها ودورها الفاعل في المشاركة السياسية.

انتخابات مجلس النواب

ورصدت الغرفة عدة مخالفات حيث إن بعض نقاط التوزيع في عدد من قرى مركز الفتح كانت لصالح مرشحين منافسين، وتم التعامل مع هذه الوقائع على الفور وإبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

يُذكر أن الدائرة الثالثة يتنافس عليها ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد، في مشهد انتخابي يعكس حيوية المنافسة وتنوع الاختيارات أمام الناخبين.

وفي هذا الإطار، يدعو رئيس غرفة العمليات النائب احمد خالد ممدوح المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، تأكيدًا على حقهم الدستوري ودورهم في اختيار من يتحدث باسمهم وعنهم.

من جانبه، صرّح الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات، أنه وفقًا لمعدلات توافد الناخبين حتى منتصف اليوم وقبل فترة الاستراحة، هناك تقدم ملحوظ لصالح مرشحة الحزب الدكتورة اماني الليثي ضمن تحالف المرشحين المعلن مسبقًا.

كما ناشد الدكتور الهلالي مرشحي التحالف بضرورة التكاتف والتعاون من أجل حصد المقاعد الثلاثة، وتمثيل صوت أهالي الدائرة الثالثة تحت قبة البرلمان.

