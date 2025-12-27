السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص استولى على أموال المواطنين باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

 كشفت تحريات  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام أحد الأشخاص المقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغلال تلك الصفة لإيهام المواطنين بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح مالية. 

خدمة عملاء البنك المزيفة للنصب 

 وأوضحت التحريات أن اتباع المتهم الأسلوب الإجرامي، تمكن من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم. 

القبض على نصاب المنيا 

 وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم وبحوزته 4 هواتف محمولة، تبين من فحصها احتوائها على دلائل نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه. وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه 9 وقائع نصب مماثلة باستخدام نفس الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وضبط كافة صور الخروج عن القانون. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط نصاب المنيا النصب والاحتيال بطاقات الدفع الالكترونى الامن العام النيابة العامة

مواد متعلقة

القبض على سائق سرق دراجة نارية بالإكراه في كفر الشيخ

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب و3 ملايين جنيه حصيلة تجارة عملة

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة والقليوبية، كثافات متحركة في هذه المناطق

مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ 19 الملغاة من انتخابات النواب

القبض على المتهمين بمحاولة إضرام النيران في مقهى بالقليوبية

مصدر أمني ينفي ادعاء مرشحة لمجلس النواب بتعرض أنصارها لإجراءات تعسفية بالجيزة

الداخلية تكشف حقيقة إضرام مجهولين النيران بمركبي صيد في أسيوط

ضبط متهم بتزوير الشهادات الجامعية بالوراق

الأكثر قراءة

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads