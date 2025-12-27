السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مشاجرة بكرداسة بسبب تردد الزبائن على محل تجاري

مشاجرة
مشاجرة
18 حجم الخط

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتهجم على المحل الخاص به وإلقاء مادة حارقة عليه وعلى سيدة أخرى محدثين إصابتهما بالجيزة.

وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة كرداسة بالجيزة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول 

"المشكو فى حقهم " عامل "مصاب بجروح وكدمات متفرقة"، زوجته وكريمتهما، نجل خال زوجته.

أما طرف ثانى "القائم على النشر" مالك محل إكسسوارات، ووالدته وشقيقته ؛ لخلافات بينهما حول امتلاك الطرف الثانى محل ملاصق لمنزل الطرف الأول وتضررهم من تردد الزبائن على المحل،  مما يتسبب فى إزعاجهم،  تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم ونفوا إلقاء أى مواد حارقة على بعضهما. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية النيابة العامة المشاجرة ضبط طرفي المشاجرة شرطة كرداسة مركز شرطة كرداسة مشاجرة

مواد متعلقة

انتخابات النواب 2025، ضبط 3 أشخاص بتهمة محاولة توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين بالبحيرة وسوهاج

الأمن يكشف غموض اختفاء شخص بسوهاج بعد استغاثة زوجته

ضبط شخص استولى على أموال المواطنين باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

حملات مرورية تضبط 109 آلاف مخالفة و42 حالة تعاطى مخدرات

ضبط شخص في سوهاج لشرائه أصوات الناخبين لصالح مرشح

القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين

ضبط شخصين لمحاولتهما شراء أصوات الناخبين والدعاية لمرشحين بالبحيرة

القبض على سائق سرق دراجة نارية بالإكراه في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

6915 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب تناطح السحاب خلال منتصف تعاملات اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

القبض على دجال الدقهلية المتهم في واقعة "فيديو إخراج الجن من فتاة"

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

درجة الحرارة الصغرى 6 بشمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

داوود عبد السيد، رحيل "فيلسوف الصورة" الذي فتش في "أرض الخوف" عن الحقيقة

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

حكاية جامع الحدادين في حلب، أسماؤه وتاريخ بنائه ومكانته

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads