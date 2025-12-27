مشاجرة بكرداسة بسبب تردد الزبائن على محل تجاري

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتهجم على المحل الخاص به وإلقاء مادة حارقة عليه وعلى سيدة أخرى محدثين إصابتهما بالجيزة.

وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة كرداسة بالجيزة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول

"المشكو فى حقهم " عامل "مصاب بجروح وكدمات متفرقة"، زوجته وكريمتهما، نجل خال زوجته.

أما طرف ثانى "القائم على النشر" مالك محل إكسسوارات، ووالدته وشقيقته ؛ لخلافات بينهما حول امتلاك الطرف الثانى محل ملاصق لمنزل الطرف الأول وتضررهم من تردد الزبائن على المحل، مما يتسبب فى إزعاجهم، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم ونفوا إلقاء أى مواد حارقة على بعضهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.