ضبط شخص في سوهاج لشرائه أصوات الناخبين لصالح مرشح

ضبط شخص في سوهاج
ضبط شخص في سوهاج لشراء أصوات الناخبين لصالح مرشح
تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية ومبالغ مالية كان يعتزم توزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات تجاه الواقعة.

وانطلقت صباح اليوم السبت أولى أيام تصويت المصريين داخل البلاد في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى داخل 19 دائرة انتخابية الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى.

ويستمر الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب على مدار يومي السبت والأحد. 

مدة التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

وفتحت لجان الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في تمام  التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. 

وتُجرى جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية الملغاة  داخل 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، يتنافس فيها 70 مرشحًا  على 35 مقعدًا متبقيًا بمجلس النواب.

تفاصيل المنافسة بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة  حيث يتنافس في هذه الجولة 70 مرشحا على على 35 مقعدًا، في 7 محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى هي: «الجيزة، الفيوم، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط» وذلك على النحو التالي:

 

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

 

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

 

ومقرها مركز أبشواي.

 

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

 

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - 

 

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم 

 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة 

 

 الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا 

 

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا 

 

 الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة 

 

 الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام. 

 

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا 

 

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص 

 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي 

 

 الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

 

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

 

 محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور 

 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود

 

