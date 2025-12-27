السبت 27 ديسمبر 2025
حملات مرورية تضبط 109 آلاف مخالفة و42 حالة تعاطى مخدرات

تمكنت  الحملات المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 108396 مخالفة متنوعة، أبرزها  السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

حملات مرورية تضبط 108 آلاف مخالفة  متنوعة 

 

 كما شنت حملات مكثفة أسفرت عن  فحص 1214 سائقًا، تبين إيجابية 38 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حالات تعاطى مخدرات بين السائقين

وفى إطار الحملات المرورية على الطريق الدائرى الإقليمى، تمكنت الأجهزة المختصة  من ضبط 602 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وقضايا أمن ومتانة المركبات.

 

ضبط شخصين لمحاولتهما شراء أصوات الناخبين والدعاية لمرشحين بالبحيرة

القبض على سائق سرق دراجة نارية بالإكراه في كفر الشيخ

كما تم  فحص 88 سائقًا تبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المخدرات. كما تم ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالى 12 حكمًا والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

 

جاء ذلك  استمرار لجهود وزارة  الداخلية لضبط الحركة المرورية وتحقيق الانضباط على كافة الطرق والمحاور،  والحد من الحوادث المرورية على مستوى الجمهورية.

 

 

وفى وقت سابق، أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن تعديل قانون المرور يهدف إلى منع الحوادث الجسيمة، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبات، موضحًا أن الحوادث المرورية ناتجة عن رعونة السائقين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التعديلات تستهدف الحد من الحوادث، موضحًا أن وقوع حوادث مثل دهس سيارة نقل ثقيل لـ20 سيارة بسبب عدم وجود فرامل يستوجب المحاسبة، وعقوبة تكرار المخالفة المرورية قد تصل إلى الحبس، مشيرًا إلى أن التعديلات تتضمن تشديد العقوبات، وفي حال العودة إلى ارتكاب المخالفة نفسها مرة أخرى يتم مضاعفة العقوبة.

