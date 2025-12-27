السبت 27 ديسمبر 2025
ضبط محاولة شراء أصوات ودعاية انتخابية مخالفة بشبراخيت وسوهاج

ضبط محاولة شراء أصوات
ضبط محاولة شراء أصوات انتخابية ودعاية انتخابية مخالفة بسوهاج
 تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، من ضبط أحد الأشخاص أثناء تجوله بمحيط اللجنة مستقلًا سيارة ميكروباص تحمل صورة أحد المرشحين، في محاولة لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالحه.

 وبحسب التحريات، جرى التحفظ على السيارة الميكروباص، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها لمخالفته ضوابط الدعاية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.

 

ضبط محاولة شراء أصوات انتخابية بدائرة دار السلام في سوهاج

 وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج من ضبط أحد الأشخاص بمحيط اللجنة.

وبحسب التحقيقات، عُثر بحوزة المتهم على عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، إلى جانب كروت دعاية انتخابية لأحد المرشحين، ومبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على اللجان، بقصد التأثير عليهم ودفعهم للتصويت لصالح المرشح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.

