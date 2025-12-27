الأمن يكشف غموض اختفاء شخص بسوهاج بعد استغاثة زوجته

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، غموض اختفاء شخص بعد استغاثة زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة سوهاج .

رصدت أجهزة الأمن، منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة إحدى السيدات بتغيب زوجها بسوهاج.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا من أحد الأشخاص بتغيب شقيقه عن المنزل ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائيًا، وبتاريخ 21 ديسمبر حضر لذات القسم المتغيب وأقر بأنه كان متواجدا خلال فترة غيابة بالقاهرة لتحصيل مبالغ مالية لدى عملائه ولم يتمكن من التواصل مع أهليته لتعطل هاتفه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

