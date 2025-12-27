«دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ عبد العظيم زاهر: صوت سحري يفتح أبواب الهدوء والروحانية

18 حجم الخط

احتفى برنامج «دولة التلاوة» بالشيخ القارئ عبد العظيم زاهر، أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإحساسه المتميز في أداء القرآن الكريم، حيث وصف صوته بأنه كالمفتاح السحري الذي يفتح أبواب الهدوء داخل الإنسان وسط صخب الحياة اليومية.

صوت يلمس القلوب ويجسد صدق التلاوة

تميزت تلاوات الشيخ عبد العظيم زاهر بصدق الإحساس وروعة الأداء، مما يجعله قدوة للأجيال الجديدة من القراء، ويجسد قدرة الصوت القرآني على تهدئة النفوس وإيصال معاني القرآن بأسلوب يلامس القلوب ويترك أثرًا روحيًا عميقًا لدى المستمعين.

إشادات لجنة التحكيم والجمهور

وأشاد المشاركون في البرنامج ولجنة التحكيم بصوت الشيخ عبد العظيم زاهر، معتبرين أن أسلوبه في التلاوة يجمع بين الإتقان الفني والعمق الروحي، مشيرين إلى أن صوته يمتلك قدرة فريدة على شد انتباه المستمعين وإحداث تأثير نفسي وجمالي في الوقت نفسه.

«دولة التلاوة».. منصة لإبراز الرموز القرآنية

ويعكس احتفاء البرنامج بالشيخ عبد العظيم زاهر دور «دولة التلاوة» في إبراز أعلام التلاوة القرآنية والحفاظ على الإرث الصوتي والروحي للمصحف الشريف، كما يسهم البرنامج في تشجيع المواهب الجديدة على اتباع أسلوب يجمع بين الطابع الفني والصدق الإيماني في الأداء.

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.



ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق



وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.

