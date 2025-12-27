السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين

المتهم
المتهم
18 حجم الخط


ألقت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة القبض على أجنبي بعد تورطه في التحرش بسيدة بمحيط أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم عابدين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض إحدى السيدات للتحرش اللفظي أثناء تواجدها بمحيط الفندق.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم، عاطل يحمل جنسية إحدى الدول، قام بتتبع السيدة والتحرش بها لفظيًا بشكل مخالف للقانون.

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب و3 ملايين جنيه حصيلة تجارة عملة

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة والقليوبية، كثافات متحركة في هذه المناطق

أسفرت الجهود الأمنية عن تحديد هوية المتهم وضبطه بسرعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

عقوبة التحرش الجنسي 

 عقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ما هو التحرش في القانون؟ 

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

 التحرش يعتبر شكل من أشكال التفرقة العنصرية والتمييز غير الشرعية بحق الأفراد، وقد يتجلى كشكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي والاستئساد على الغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحرش لفظي القاهرة عابدين ضبط أجنبي حماية المواطنين النيابة العامة الامن العام

مواد متعلقة

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب و3 ملايين جنيه حصيلة تجارة عملة

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة والقليوبية، كثافات متحركة في هذه المناطق

مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ 19 الملغاة من انتخابات النواب

القبض على المتهمين بمحاولة إضرام النيران في مقهى بالقليوبية

مصدر أمني ينفي ادعاء مرشحة لمجلس النواب بتعرض أنصارها لإجراءات تعسفية بالجيزة

الداخلية تكشف حقيقة إضرام مجهولين النيران بمركبي صيد في أسيوط

ضبط متهم بتزوير الشهادات الجامعية بالوراق

ضبط 7 فتيات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

الأكثر قراءة

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads