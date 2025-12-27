مواجهة قرآنية مشتعلة بـ «دولة التلاوة»، عبد الموجود وخالد عطية يبهران لجنة التحكيم

18 حجم الخط

شهد برنامج «دولة التلاوة» مواجهة قرآنية مميزة بين المتسابق القارئ عبد الله عبد الموجود والمتسابق القارئ خالد عطية، حيث تميزت المنافسة بالتباين في الأساليب والأداء، وأبرزت مواهب القراء الشباب في التلاوة والإحساس القرآني، وسط متابعة لجنة التحكيم.

طه عبد الوهاب: صوت جميل مقابل إحساس رائع

أشاد الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بصوت عبد الله عبد الموجود ووصفه بأنه «حلو»، بينما أشار إلى أن خالد عطية يتميز بإحساس رائع وصوت جميل أيضًا، مؤكدًا أن كليهما يمتلكان قدرات قوية تؤهلهما للمنافسة المستمرة داخل البرنامج.

الشيخ حسن عبد النبي: تحسن ملحوظ مع ملاحظة تقنية

وقال الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إن أداء خالد عطية جيد جدًا، فيما أضاف أن عبد الله عبد الموجود أفضل من أدائه السابق، لكنه يحتاج إلى تجنب تكرار الآيات وتقسيمها بطريقة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا واضحًا مقارنة بالمنافسة السابقة.

أحمد نعينع: استقرار الأداء ومستقبل واعد لعبد الله عبد الموجود

أكد القارئ أحمد نعينع أن القارئ خالد عطية ثابت في الأداء والصوت، بينما وصف عبد الله عبد الموجود بمستقبل باهر، مشيرًا إلى أن القارئ ما زال يحتاج إلى تحسين الغنن وضبط التطويل، لكنه بلا شك يمتلك موهبة تؤهله ليكون أحد أعمدة دولة التلاوة في المستقبل.

دولة التلاوة.. منافسة تصقل المواهب القرآنية

وتجسد هذه المواجهة روح برنامج «دولة التلاوة» في صقل المواهب الشابة، وإبراز أصوات واعدة تجمع بين الإتقان الفني والعمق الروحي، مع متابعة دقيقة من لجنة التحكيم لضمان رفع مستوى الأداء في كل حلقة.

