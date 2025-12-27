فيتامينات مهمة تحتاجها المرأة يوميا لصحتها الجسدية والنفسية

18 حجم الخط

فيتامينات هامة تحتاجها المرأة يوميًا، في حياة المرأة اليومية تتعدد المسؤوليات والضغوط بين العمل، الأسرة، والاهتمام بالنفس، وهو ما يجعل الحصول على التغذية السليمة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.

وتُعد الفيتامينات من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم المرأة يوميًا لدعم المناعة، الحفاظ على نضارة البشرة، تقوية الشعر والعظام، وتنظيم الهرمونات.



أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن المرأة تحتاج يوميًا إلى مجموعة متكاملة من الفيتامينات للحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية، ودعم جمالها الطبيعي وقدرتها على أداء مهامها اليومية بنشاط وحيوية.



أضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن الاعتماد على المصادر الطبيعية من الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والمكسرات يُعد الخيار الأفضل والأكثر أمانًا.





أهم الفيتامينات التي تحتاجها المرأة يوميًا

وكشفت مدحت، عن أهم الفيتامينات التي تحتاجها المرأة يوميًا، مع توضيح فوائد كل منها وأفضل الطرق الطبيعية للحصول عليها من الغذاء كالتالي:



فيتامين A (فيتامين الجمال والمناعة)



يُعد فيتامين A من الفيتامينات الأساسية لصحة المرأة، حيث يلعب دورًا مهمًا في تعزيز المناعة، الحفاظ على صحة الجلد، وتحسين الرؤية خاصة في الإضاءة الضعيفة. كما يساهم في تجديد خلايا البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم في العمر.

مصادره الطبيعية:

يمكن الحصول على فيتامين A من الخضروات ذات اللون البرتقالي والأخضر الداكن مثل الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، الجرجير، والقرع العسلي. كما يتوفر في صفار البيض والكبدة ولكن يُفضل الاعتدال في تناولهما.

فيتامين C (حارس المناعة والنضارة)

فيتامين C ضروري لدعم الجهاز المناعي، مكافحة الالتهابات، وتحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة وصحتها. كما يساعد الجسم على امتصاص الحديد، وهو أمر بالغ الأهمية للنساء خاصة خلال فترات الحيض.

مصادره الطبيعية:

البرتقال، الليمون، الجوافة، الفراولة، الكيوي، الفلفل الرومي، والبروكلي من أغنى المصادر الطبيعية بفيتامين C. ويفضل تناوله طازجًا دون تعريضه للحرارة للحفاظ على قيمته الغذائية.

فيتامين D (فيتامين العظام والمزاج)

تعاني نسبة كبيرة من النساء من نقص فيتامين D، وهو فيتامين أساسي لامتصاص الكالسيوم والحفاظ على قوة العظام والأسنان. كما أظهرت الدراسات دوره في تحسين الحالة المزاجية وتقليل خطر الاكتئاب.

مصادره الطبيعية:

أشعة الشمس هي المصدر الأساسي لفيتامين D، ويكفي التعرض للشمس من 10 إلى 20 دقيقة يوميًا في الصباح الباكر. كما يتوفر في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، وصفار البيض، والفطر.

فيتامين E (فيتامين الشباب والحماية)

يعمل فيتامين E كمضاد قوي للأكسدة، حيث يحمي خلايا الجسم من التلف، ويساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة. كما يساهم في تحسين صحة الشعر وتقوية الأظافر.

مصادره الطبيعية:

يتوفر في المكسرات مثل اللوز والبندق، البذور كدوار الشمس، الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وزيت جنين القمح، بالإضافة إلى الأفوكادو.

فيتامينات B المركبة (طاقة وصحة نفسية)

تضم مجموعة فيتامينات B عدة أنواع مثل B6، B9 (حمض الفوليك)، وB12، وهي ضرورية لإنتاج الطاقة، دعم الجهاز العصبي، وتنظيم الحالة المزاجية. كما يُعد حمض الفوليك مهمًا جدًا للمرأة في سن الإنجاب للوقاية من تشوهات الأجنة.

مصادرها الطبيعية: الحبوب الكاملة، الشوفان، العدس، الحمص، الفول، الخضروات الورقية، الموز، والبيض.

أما فيتامين B12 فيتواجد بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم، الأسماك، ومنتجات الألبان.

فيتامين K (داعم صحة العظام والدم)

يساعد فيتامين K على تنظيم عملية تخثر الدم ودعم صحة العظام، خاصة للنساء المعرضات لهشاشة العظام مع التقدم في العمر.

مصادره الطبيعية: الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، الكرنب، الخس، والبقدونس، بالإضافة إلى البروكلي.

نصائح لامتصاص أفضل للفيتامينات

تنويع النظام الغذائي هو المفتاح الأساسي للحصول على جميع الفيتامينات دون الحاجة للمكملات.

تناول الفيتامينات الذائبة في الدهون (A، D، E، K) مع وجبات تحتوي على دهون صحية.

تجنب الإفراط في طهي الخضروات للحفاظ على قيمتها الغذائية.

شرب كمية كافية من الماء لتحسين الامتصاص ودعم وظائف الجسم.

