هل تعاني من الإرهاق والاكتئاب؟ السبب نقص فيتامين ب 6

يلعب فيتامين ب 6، المعروف باسم البيريدوكسين، دورًا حيويًّا في دعم جهاز المناعة من خلال المساعدة على إنتاج الأجسام المضادة، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وضمان كفاءة عمل الدماغ والجهاز العصبي.

لكن عند انخفاض مستوياته في الجسم بشكل ملحوظ، تبدأ سلسلة من الاضطرابات الصحية التي قد تتراوح بين أعراض بسيطة ومضاعفات خطرة وفق ما نشر على Health.



تغيرات نفسية ومزاجية

يرتبط نقص فيتامين ب 6 بظهور أعراض مثل الارتباك وتشوش الذهن والتهيج، وقد يتطور الأمر إلى القلق والاكتئاب.

ويرجح أن السبب يعود إلى دور الفيتامين في دعم الجهاز العصبي وتنظيم الاستجابة للتوتر والإجهاد، وهو ما يفسر تحسن الحالة المزاجية لدى بعض الأشخاص عند تناول مكملاته.



مشكلات الفم واللسان

قد تظهر على المصابين بنقص حاد في فيتامين ب 6 تقرحات بالفم، وتشقق في الشفاه، وجفاف حول الفم، إضافة إلى التهاب وألم في اللسان، وهي علامات واضحة على اضطراب صحة الأغشية المخاطية.



طفح جلدي والتهابات

من المضاعفات الشائعة أيضًا الإصابة بالتهاب الجلد الدهني، الذي يتجلى في طفح جلدي أحمر متقشر أو دهني، غالبًا ما يظهر على الوجه أو فروة الرأس أو الظهر، مع إحساس بالتهيج والحكة.



فقر الدم

يساهم فيتامين ب 6 في إنتاج الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين عبر خلايا الدم الحمراء.

وعند نقصه الشديد، قد يصاب الشخص بفقر دم صغير الكريات، حيث تصبح خلايا الدم الحمراء أصغر من الطبيعي، ما يؤدي إلى أعراض مثل التعب وضيق التنفس والدوار والصداع وسرعة ضربات القلب.



اضطرابات الأعصاب

نظرًا لدوره في حماية الأعصاب، قد يؤدي نقص فيتامين ب6 غير المعالج إلى تلف عصبي يعرف بالاعتلال العصبي المحيطي، ويصاحبه تنميل ووخز في الأطراف، وضعف في العضلات وردود الفعل، وأحيانًا آلام مزمنة.



فقدان التناسق الحركي

في الحالات الشديدة، قد يصل النقص إلى حد الإصابة بالرنح، وهو فقدان السيطرة على العضلات، ويظهر في صورة صعوبة في التوازن والمشي، واضطراب في التناسق الحركي وتلعثم في الكلام.



أعراض خاصة لدى الأطفال

تختلف الأعراض لدى الرضع والأطفال الصغار، إذ قد تشمل التهيج والبكاء المفرط، وفرط الحساسية للأصوات، وفي بعض الحالات نوبات صرع، ما يستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.



متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

ينصح الأطباء باستشارة الطبيب عند استمرار أي من هذه الأعراض، حيث يمكن تشخيص نقص فيتامين ب6 من خلال الفحص الإكلينيكي وتحليل الدم.

وتزداد احتمالات الإصابة بالنقص لدى مرضى الكلى أو الكبد، والمصابين باضطرابات المناعة الذاتية، وأمراض الجهاز الهضمي مثل داء كرون، ومن يعانون السمنة أو نقص فيتامينات ب الأخرى.



العلاج والوقاية

يعتمد علاج نقص فيتامين ب 6 على الحالة الفردية، وقد يشمل تحسين النظام الغذائي بأطعمة غنية بالفيتامين، أو تناول مكملات غذائية، أو علاج الأسباب المرضية التي تعيق امتصاصه، في إطار خطة طبية متكاملة تهدف إلى استعادة التوازن الصحي للجسم.

