فيتامينات تحتاجها البشرة للحفاظ على نضارتها وحيويتها

فيتامينات تحتاجها البشرة، تعتبر البشرة مرآة لصحة الجسم الداخلية، وكلما كانت التغذية متوازنة وغنية بالعناصر المهمة، بدت البشرة أكثر نضارة وإشراقًا.





ومن أهم ما تحتاجه البشرة لتبقى في أبهى حالاتها هي الفيتامينات، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الجلد، ومقاومة الشيخوخة، وتقليل الالتهابات، والحفاظ على الترطيب والتوهج الطبيعي.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الاهتمام بالبشرة يبدأ من الداخل، والفيتامينات هي المفتاح الأساسي للحفاظ على إشراقها ونضارتها.





فيتامينات تحتاجها البشرة لنضارتها وإشراقها



وفي هذا التقرير تستعرض أخصائية التغذية العلاجية أهم الفيتامينات التي تحتاجها البشرة للحفاظ على نضارتها وحيويتها، ومصادرها الطبيعية، وكيفية إدراجها في الروتين اليومي.



فيتامينات هامة للبشرة



1. فيتامين C (سي)

يُعد من أبرز الفيتامينات المضادة للأكسدة، ويدخل في تركيب الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونتها ومظهرها الشبابي. كما يساعد فيتامين C على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة والنمش الناتج عن الشمس.

الفوائد للبشرة:

تعزيز إنتاج الكولاجين.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

مقاومة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة.

تحسين ملمس الجلد وتقليل التجاعيد.

أهم مصادره:

البرتقال والليمون والجريب فروت.

الفراولة والكيوي والأناناس.

الفلفل الأحمر والبروكلي.

طرق استخدامه:

تناول الأطعمة الغنية به.

استخدام سيروم فيتامين C صباحًا قبل التعرض للشمس، مع واقي شمسي.

2. فيتامين E (هـ)

يُعرف بأنه فيتامين الجمال، لما له من خصائص ترطيب وتجديد لخلايا البشرة. يعمل كمضاد أكسدة قوي، ويحمي البشرة من آثار الشمس والملوثات البيئية.

الفوائد للبشرة:

ترطيب عميق للبشرة الجافة.

تقليل ظهور الندبات والتصبغات.

تهدئة البشرة المتهيجة أو المحترقة من الشمس.

تعزيز شفاء الجروح الصغيرة والالتهابات.

أهم مصادره:

اللوز، بذور دوار الشمس، والبندق.

السبانخ والأفوكادو.

الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وزيت جنين القمح.

طرق الاستخدام:

إدخاله في النظام الغذائي.

استخدام الزيوت التي تحتوي على فيتامين E مباشرة على البشرة مساءً.

3. فيتامين A (أ)

ضروري لتجديد الخلايا والحفاظ على نعومة البشرة. يُعرف أيضًا باسم "الريتينول" في مستحضرات العناية بالبشرة.

الفوائد للبشرة:

تجديد خلايا الجلد وتقشير البشرة بلطف.

تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

علاج حب الشباب والتحكم في إفراز الزيوت.

أهم مصادره:

الجزر، البطاطا الحلوة، الكبدة.

السبانخ، القرع، والمانجو.

طرق استخدامه:

تناول المصادر الغنية بفيتامين A.

استخدام كريمات الريتينول ليلًا، مع الحذر من التعرض للشمس.

4. فيتامين D (د)

يُنتج في الجسم بشكل طبيعي عند التعرض لأشعة الشمس، وله دور في تجديد خلايا البشرة وتقوية الحاجز المناعي للبشرة.

الفوائد للبشرة:

تحسين مرونة الجلد.

تقليل التهابات البشرة وأعراض الإكزيما والصدفية.

تنظيم نمو خلايا الجلد.

أهم مصادره:

التعرض لأشعة الشمس الصباحية من 10 إلى 15 دقيقة يوميًا.

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة.

صفار البيض والفطر.

طرق الاستخدام:

الحصول على ضوء الشمس الكافي.

تناول مكملات في حال وجود نقص وفقًا لاستشارة الطبيب.

5. فيتامين B7 (البيوتين)

يلعب دورًا رئيسيًا في صحة البشرة والشعر والأظافر، ويساعد في منع جفاف وتقشر البشرة.

الفوائد للبشرة:

ترطيب وتغذية البشرة.

مقاومة الجفاف والاحمرار.

تعزيز صحة الخلايا الجلدية.

أهم مصادره:

البيض، اللوز، والموز.

الشوفان، السلمون، الأفوكادو.

طرق الاستخدام:

إدخاله في النظام الغذائي.

تناول مكملات البيوتين عند الحاجة.

6. فيتامين B3 (النياسيناميد)

من أكثر الفيتامينات التي أثبتت فعاليتها في مستحضرات العناية بالبشرة، وله تأثير مضاد للالتهاب ويعزز من توهج البشرة.

الفوائد للبشرة:

تقليل البقع الداكنة والتصبغات.

تحسين ملمس البشرة وتقليل حجم المسام.

حماية البشرة من العوامل البيئية الضارة.

أهم مصادره:

اللحوم البيضاء، الفطر، الفول السوداني.

الحبوب الكاملة والخضراوات الورقية.

طرق الاستخدام:

الكريمات والسيرومات الموضعية التي تحتوي على النياسيناميد.

تناول الأطعمة الغنية به.

7. فيتامين K (ك)

يساعد في تقليل الهالات السوداء والتصبغات تحت العين، ويعزز من تجدد خلايا البشرة.

الفوائد للبشرة:

التخفيف من الهالات السوداء.

تسريع التئام الجروح.

تقليل آثار التورم أو الانتفاخ تحت العين.

أهم مصادره:

الكرنب، السبانخ، البروكلي.

الكبد، البيض، منتجات الألبان.

نصائح هامة لتعزيز امتصاص الفيتامينات للبشرة:

فيتامينات تحتاجها البشرة

شرب الماء بكميات كافية: يساعد الماء في توزيع الفيتامينات داخل الجسم وترطيب الجلد من الداخل.

ممارسة الرياضة بانتظام: تنشط الدورة الدموية وتعزز وصول العناصر الغذائية إلى خلايا الجلد.

التقليل من الكافيين والسكر: الإفراط فيهما قد يُضعف امتصاص بعض الفيتامينات ويؤثر سلبًا على مظهر البشرة.

اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن: غني بالفواكه، الخضراوات، البروتين، والدهون الصحية.



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