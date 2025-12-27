السبت 27 ديسمبر 2025
محافظات

فيديو على وسائل التواصل يزعم تجميع بطاقات رقم قومي وتوجيه ناخبين بالفيوم

انتشر مقطع فيديو على عدد من الصفحات بمحافظة الفيوم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، زعم ناشروه أنه يظهر مجموعة من الأشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من بطاقات الرقم القومي، تم تجميعها بقرية «الثلاثمائة» التابعة لقرية أبو لطيعة، بمركز يوسف الصديق.

وبحسب ما ورد في الفيديو المتداول، ادعى ناشروه أن الأشخاص الظاهرين فيه يقومون بتوجيه الناخبين لاختيارات محددة داخل لجنة مدرسة حسين عبد الغني الرتمي، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

من لهم حق التصويت

جدير بالذكر أن عدد من لهم حق التصويت في الدائرتين الأولى والرابعة بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم يبلغ مليونًا و131 ألفًا و774 ناخبًا وناخبة، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرتين 169 لجنة موزعة على 135 مقرًا انتخابيًا.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية بالدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة الفيوم، 64 مقرًا تضم 89 لجنة فرعية، ويصل عدد من لهم حق التصويت بها إلى 657 ألفًا و499 ناخبًا وناخبة.

كما تجرى عملية التصويت بالدائرة الرابعة، التي تضم مركزي أبشواي ويوسف الصديق، داخل 80 لجنة فرعية موزعة على 71 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بها 474 ألفًا و275 ناخبًا وناخبة، مع تأكيدات من المحافظة على العمل على تسهيل عملية التصويت بجميع اللجان.

الدائرة الأولى

وفي الدائرة الأولى التي تضم مركز ومدينة الفيوم، والمخصص لها ثلاثة مقاعد، كانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أسفرت عن حسم مقعدين، وذلك عقب إعادة العملية الانتخابية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات النواب 2025، إقبال السيدات على لجنة محمد مهني بالفيوم

محافظ قنا يتفقد اللجان بجولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025

وكانت اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل دخول وخروج الناخبين، مع التأكيد على توفير المناخ الآمن الذي يضمن حرية الاختيار وسلامة العملية الانتخابية، واستمرار المتابعة حتى غلق صناديق الاقتراع.  

