انتخابات النواب 2025، إقبال الفتيات والسيدات على لجنة مدرسة الأحراز بشبين القناطر (صور)

شهدت لجنة مدرسة الأحراز الابتدائية المشتركة بمركز شبين القناطر القليوبية، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، إقبالا كثيفا من الشابات والسيدات خلال الفترة الصباحية.

انتخابات النواب في القليوبية

وكانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا في محافظة القليوبية، لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني من التصويت ضمن انتخابات مجلس النواب، وسط انتظام كامل وإجراءات تأمينية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

اقبال السيدات على انتخابات النواب في القليوبية

وتشهد اللجان إقبالًا من المواطنين حيث يعمل القضاة وأطقم اللجان على تيسير دخول الناخبين وتسهيل إجراءات التصويت وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية تقديم الدعم الكامل لتوفير بيئة آمنة ومنظمة خلال عملية الاقتراع.

وتشارك القليوبية في المرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة حيث خصصت المحافظة 321 مقرا انتخابيا تضم 500 لجنة فرعية موزعة على المدن والمراكز لاستقبال ما يزيد عن 3 ملايين و650 ألف ناخب وناخبة.

السباق الانتخابي بالقليوبية

ويخوض السباق الانتخابي في الدوائر الست بالمحافظة 71 مرشحا فرديا يتنافسون على مقاعد مجلس النواب ضمن النظام الفردي إلى جانب القوائم المترشحة على مستوى القطاعات المخصصة ضمن المرحلة الثانية.

وتشمل الدوائر الانتخابية بالمحافظة

بنها وكفر شكر – طوخ وقها – شبرا الخيمة – قليوب والقناطر الخيرية – الخانكة والخصوص والعبور – شبين القناطر.

وشهدت محافظة القليوبية استعدادات مكثفة خلال الأيام الماضية شملت تجهيز المدارس والمقار الانتخابية ورفع كفاءتها مع توفير مولدات كهرباء احتياطية لضمان استمرار الخدمة ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات وغرف الطوارئ ووحدات الإسعاف.

وتأمين محيط اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان انسياب الحركة ومنع التكدسات وتوفير أماكن انتظار مجهزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة مرتبطة بغرف فرعية في المدن والأحياء لرصد سير العملية الانتخابية والتدخل السريع لحل أي شكاوى.

وشهدت اللجان الانتخابية أمس انتشار أمني مكثف لتنظيم الحركة أمام اللجان وضمان سهولة وصول الناخبين، وتستمر عملية التصويت لليوم الثاني على التوالي على أن تجرى جولة الإعادة يومي 17 و18 ديسمبر المقبلين.

ويترقب أبناء المحافظة سير العملية الانتخابية التي تعد من أكبر الاستحقاقات البرلمانية في ظل منافسة قوية في معظم الدوائر وخاصة الدوائر ذات الثقل التصويتي العالي.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

و فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

