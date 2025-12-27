السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يتفقد اللجان بجولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو
18 حجم الخط

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة الاستحقاقات الدستورية وسير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والشفافية.

 

رافق المحافظ خلال الجولة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وأشرف سعد مدير إدارة قنا التعليمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وخلال الجولة شدد محافظ قنا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتعامل بحيادية تامة مع جميع المواطنين مع التأكيد على توفير المناخ الآمن الذي يضمن ممارسة الناخبين لحقهم الدستوري بحرية ويسر دون أي معوقات.

كما تابع المحافظ انتظام الخدمات اللوجستية داخل اللجان وتوافر وسائل الإضاءة والتهوية والتأكد من وجود الكراسي المتحركة والمداخل المخصصة لذوي الهمم وكبار السن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمجهم وضمان مشاركتهم الفعالة في مختلف الاستحقاقات الوطنية.

وأكد محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية لتأمين محيط اللجان والحفاظ على الانضباط مع رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق أشار الدكتور خالد عبدالحليم إلى أن المشاركة الإيجابية للمواطنين تعكس وعيهم الوطني وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية مشيدا بدور المرأة الفعال في المشاركة السياسية ومؤكدا أن الدولة المصرية وفرت كافة الضمانات القانونية والتنظيمية التي تكفل انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

واختتم محافظ قنا جولته بتوجيه الشكر للقضاة المشرفين والعاملين باللجان والأجهزة الأمنية والتنفيذية مثمنا جهودهم في إنجاح اليوم الأول لجولة الإعادة ومؤكدا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة العملية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع وإعلان النتائج وفقا للقانون.

 يذكر أن عدد المواطنين المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة قنا يبلغ مليونين و215 ألفا و411 ناخبا يدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية و352 لجنة فرعية موزعين على أربع دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا الإستحقاقات الدستورية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا انتخابات مجلس النواب 2025 قنا محافظ قنا محافظة قنا مجلس النواب 2025 مدينة قنا مركز ومدينة قنا

مواد متعلقة

بعد شكاوى المواطنين، تنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة بالطريق الزراعي "قنا–الأقصر"

وزارة العدل تفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا

توجيهات محافظ قنا بشأن الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب

محافظ قنا يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/ 2026 بجميع المراحل التعليمية

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads