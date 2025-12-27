محافظ قنا يتفقد اللجان بجولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة الاستحقاقات الدستورية وسير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والشفافية.

رافق المحافظ خلال الجولة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وأشرف سعد مدير إدارة قنا التعليمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وخلال الجولة شدد محافظ قنا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتعامل بحيادية تامة مع جميع المواطنين مع التأكيد على توفير المناخ الآمن الذي يضمن ممارسة الناخبين لحقهم الدستوري بحرية ويسر دون أي معوقات.

كما تابع المحافظ انتظام الخدمات اللوجستية داخل اللجان وتوافر وسائل الإضاءة والتهوية والتأكد من وجود الكراسي المتحركة والمداخل المخصصة لذوي الهمم وكبار السن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمجهم وضمان مشاركتهم الفعالة في مختلف الاستحقاقات الوطنية.

وأكد محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية لتأمين محيط اللجان والحفاظ على الانضباط مع رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق أشار الدكتور خالد عبدالحليم إلى أن المشاركة الإيجابية للمواطنين تعكس وعيهم الوطني وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية مشيدا بدور المرأة الفعال في المشاركة السياسية ومؤكدا أن الدولة المصرية وفرت كافة الضمانات القانونية والتنظيمية التي تكفل انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

واختتم محافظ قنا جولته بتوجيه الشكر للقضاة المشرفين والعاملين باللجان والأجهزة الأمنية والتنفيذية مثمنا جهودهم في إنجاح اليوم الأول لجولة الإعادة ومؤكدا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة العملية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع وإعلان النتائج وفقا للقانون.

يذكر أن عدد المواطنين المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة قنا يبلغ مليونين و215 ألفا و411 ناخبا يدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية و352 لجنة فرعية موزعين على أربع دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.

