محافظ الدقهلية: نلتزم بالحياد الكامل بين المرشحين وانتخابات النواب 2025 تعكس صورة الجمهورية الجديدة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، التزام أجهزة المحافظة بالحياد الكامل في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جرت منذ أكثر من شهر لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف، بما يعكس صورة الجمهورية الجديدة.

كتلة تصويتية مؤثرة في الدقهلية واستعدادات شاملة

وأوضح المحافظ في لقاء بقناة إكسترا نيوز، أن الدقهلية تُعد من المحافظات ذات الثقل التصويتي الكبير، حيث تضم 21 مركزًا ومدينة ضمن 10 دوائر انتخابية، موزعة على 657 مقرًا انتخابيًا و795 لجنة فرعية، جاهزة لاستقبال الناخبين بكامل التجهيزات.

289 مرشحًا يتنافسون على 21 مقعدًا في محافظة الدقهلية

وكشف اللواء مرزوق أن 289 مرشحًا يخوضون السباق الانتخابي على 21 مقعدًا مخصصًا للمحافظة بنظام الفردي، من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، إضافة إلى المستقلين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين.

انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب وفتح اللجان دون تعطّل

وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الساعات الثلاث الأولى من فتح اللجان جاءت مطمئنة ومرضيّة، باستثناء بعض التأخيرات البسيطة بسبب بُعد مواقع بعض اللجان، موضحًا أن التنسيق المستمر مع المستشارين ساعد في فتح جميع اللجان وضمان استمرار التصويت دون أي تعطيل.

غرفة عمليات مركزية مجهّزة على أعلى مستوى لمتابعة سير الانتخابات

وأكد محافظ الدقهلية أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة، ومجهزة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طارئ، بمشاركة ممثلين من الصحة والكهرباء والمياه والداخلية والمرور، بما يسهم في سير العملية الانتخابية بأعلى درجات التنظيم.

دعوة للمشاركة في انتخابات مجلس النواب وثقة في وعي الناخب

واختتم اللواء طارق مرزوق بتوجيه دعوة للمواطنين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات، قائلًا إن قناعة الناخب بخياره هي الأهم، وليست هوية المرشح، مؤكدًا أن هذه الانتخابات يجب أن تعكس روح الجمهورية الجديدة ومستوى الوعي لدى المواطن المصري.

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها صباح اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة، لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً، في أول أيام التصويت داخل 13 محافظة تشملها هذه المرحلة.

انطلقت عملية الاقتراع في الموعد المحدد، حتى وإن لم يحضر مندوبو المرشحين، مع إعطاء أولوية الدخول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ويُشترط على الناخب إثبات هويته ببطاقة الرقم القومي (حتى وإن كانت غير سارية) أو جواز السفر المتضمن للرقم القومي، ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هذه الهوية.

بعد التحقق من الهوية، يُسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في كشف الناخبين ويوقع الناخب بخطه أو بصمة إبهامه. يتسلم الناخب بطاقتي الاقتراع (فردي وقوائم) من رئيس اللجنة، ويدلي بصوته داخل كابينة الاقتراع، ثم يودعهما بنفسه في الصندوقين المخصصين، بعد التأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة.

في حال امتلاء صندوق الاقتراع أثناء التصويت، يتم غلق فتحته بقفل بلاستيكي وتخصيص صندوق جديد بذات الإجراءات، كما تُحدد فترة راحة إلزامية لمدة ساعة واحدة من الثالثة حتى الرابعة مساءً، يُغلق خلالها مقر اللجنة بالقفل التأميني، ويُحظر على رئيس اللجنة أو أمنائها مغادرة المركز الانتخابي لضمان سلامة العملية.

تضم المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تشمل 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 34 مليونًا و611 ألف ناخب، وأوضح أن 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، مؤكدًا جاهزية اللجان الكاملة لاستقبال الناخبين وسير العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات التنظيم.

وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية، والقليوبية 500 لجنة، بينما تتصدر كفر الشيخ المحافظات في عدد اللجان بـ1040 لجنة فرعية، مما يعكس الحجم اللوجستي الكبير لهذه المرحلة من الانتخابات.

