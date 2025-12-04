محافظ الفيوم يتابع انتخابات النواب عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية

18 حجم الخط

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال جميع لجان الاقتراع والتصويت ـ في اليوم الثاني ـ لجولة الإعادة بالدوائر الأولى والثانية والرابعة، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب 2025، والتى تدار فعالياتها على مدار الأمس واليوم، وذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

متابعة عبر البث المباشر

تابع محافظ الفيوم، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وممثلي مجالس المدن، اللجان الانتخابية بالدوائر الأولى والثانية والرابعة بالمحافظة لاستقبال الناخبين، واطمأن على توفير أماكن انتظار وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

متابعة على مدار الساعة

وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة المستمرة على مدار ساعات اليوم، ولحين المواعيد المقررة ـ من قبل الجهات المختصة ـ لغلق لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، مشددًا على رؤساء مجالس مدن إطسا ويوسف الصديق وأبشواي بالمرور الدوري على جميع اللجان، للتأكد من انتظامها وتوفير الأجواء الملائمة أمام الناخبين، مؤكدًا على الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان سير العملية الانتخابية بفعالية وكفاءة دون التأثير على إرادة الناخبين.

أجواء آمنة للناخبين

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن العملية الانتخابية بجولة الإعادة لمجلس النواب 2025، منذ انطلاقها بالأمس تتم في أجواء آمنة ومنظمة دون معوقات، ولا يوجد ما يعكر صفوها، مثمنًا دور رجال الشرطة وجهودهم في حفظ الأمن، وتنظيم دخول وخروج الناخبين إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وكذا جهود رؤساء المراكز والأحياء والوحدات القروية، كما ثمن جهود المديريات الخدمية، والمنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمتطوعين، في توفير كافة التسهيلات والاحتياجات بمقار اللجان.

اليوم الأول للانتخابات

ولفت المحافظ، إلى أنه تابع أعمال التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وانتظام عمل اللجان، من خلال جولة ميدانية ـ مساء أمس ـ بعدد من لجان المحافظة، كما تأكد من تيسير الإجراءات داخل اللجان والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، مناشدًا المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال اليوم الأول لجولة الإعادة، بضرورة المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بكل حرية لاختيار من يمثلهم على مدار ساعات اليوم، في مشهد حضاري يعكس وعيهم واهتمامهم بالمشاركة السياسية.

جدير بالذكر، أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالفيوم، تشمل عمليات الاقتراع والتصويت بين جميع المرشحين بالدائرة الأولى، ومقرها مركز وقسمي أول وثان الفيوم، وبالدائرة الرابعة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، بعد إبطال نتائج الجولة الأولى التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر الماضي، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تشهد الدائرة الثانية بمركز إطسا الإعادة بين أربعة مرشحين حصلوا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، على أن تكون عمليات الاقتراع والتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، بين جميع المرشحين بالدائرة الثالثة ومقرها، مركزي طامية وسنورس وسنهور، يومي الأربعاء والخميس 10و11 ديسمبر القادم، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج الجولة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.