تعرف على مهاجم الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر

استقر ييس توروب مدرب النادي الأهلي علي الدفع بـ محمد شريف في خط هجوم الأهلي خلال مواجهة المصرية للاتصالات المقرر لها غدا السبت في كأس مصر. 

ويعود محمد شريف لقيادة هجوم الأهلي، بعد غيابه عن مباراة الأحمر الماضية أمام غزل المحلة، بعد قرار توروب بالاعتماد علي لاعب فريق الشباب. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليلخوض مباراة المصرية للاتصالات المرتقبة غدا السبت في إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته أمس على ملعب النادي بمدينة نصر؛ استعدادًا لمباراة المصرية للاتصالات ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء غدا السبت.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين خلال المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

اشتمل مران الفريق على جزء بدني ثم تقسيمة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الاتصالات.

فيما واصل كريم فؤاد وأحمد عبدالقادر تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

