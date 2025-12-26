منتخب مصر ينفي ادعاء مدرب جنوب إفريقيا ضد محمد صلاح

18 حجم الخط

نفى المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد مراد، صحة ما جاء على لسان البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، بشأن زعمه أن محمد صلاح أبلغه بعد المباراة أنه تفاجأ باحتساب ضربة جزاء لصالحه ضد مدافع جنوب إفريقيا، والتي أحرز منها صلاح هدف الفوز الوحيد للفراعنة في شباك البافانا بافانا

وقال محمد مراد: إن محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة.. وتبادلا التحية والسلام فقط.. وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة.

تصريحات المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا

وأدلى البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا، بتصريحات مثيرة في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر أمام البافانا بافانا.

محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر رفقة صلاح، فيتو

تصريحات هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا

وانتقد المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، حكم المباراة بسبب ضربة الجزاء التي احتسبها لصالح منتخب مصر، وجاء منها هدف فوز الفراعنة باللقاء،

وزعم بروس أن محمد صلاح قائد منتخب مصر أخبره بعد المباراة أنه تفاجأ بقرار الحكم باحتساب الكرة ركلة جزاء

وتابع هوجو بروس، الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح فريقه، بعد لمس الكرة ذراع ياسر إبراهيم، ولكن الحكم رأى أنها كانت خارج منطقة الجزاء، وهي كلها قرارات ساعدت على خسارة فريقه أمام مصر

وأختتم بروس أن منتخب مصر كان الأفضل في الشوط الأول، وأتيحت أمامه فرص كثيرة للتسجيل، ولكن منتخب جنوب افريقيا سيطر على الشوط الثاني تماما، ولكن الحكم كان له دور في إبعادنا على إدراك التعادل.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب إفريقيا

فاز منتخب مصر على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب.

سجل هدف منتخب مصر في مرمى جنوب إفريقيا محمد صلاح من ركلة جزاء.

فوز منتخب مصر رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب افريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعة بنقطة أيضا .

