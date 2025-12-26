الجمعة 26 ديسمبر 2025
وجه جديد في مران الزمالك استعدادا لمواجهة بلدية المحلة بكأس مصر

الزمالك
الزمالك
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب مواليد 2006، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقبلة في بطولة كأس مصر.

يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة للتدريب مع الفريق الأول والاستعانة بها خلال الفترة الحالية في ظل النقص العددي في صفوف الزمالك بسبب غياب اللاعبين الدوليين بسبب مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة 

ويلتقي الأبيض مع بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخسر نادي الزمالك من سموحة بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مسابقة كأس عاصمة مصر في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب أمس الخميس.

وخاض الزمالك 3 مباريات في كأس عاصمة مصر، فاز الأبيض في مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر أمس أمام سموحة.

