الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن

18 حجم الخط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيري مدير القوافل العلاجية.

خدمات شاملة ومتنوعة

وتضمنت القافلة التي أُطلقت يومي الأربعاء والخميس بدمياط الجديدة، 11 عيادة تخصصية متنقلة تشمل باطنة، أطفال، عظام، جلدية، فم وأسنان، أنف وأذن وحنجرة، جراحة، مسالك بولية، نساء وتوليد وتنظيم أسرة، ورمد، إلى جانب وحدتين للأشعة، ومعمل تحاليل، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

قافلة طبية مجانية بدمياط

إحصاءات القافلة الطبية

وتردد على القافلة 1461 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 11 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات. كما تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 167 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن"، بالإضافة إلى فحص 18 حالة بالأشعة، و15 حالة بالسونار، وإجراء 777 تحليل دم و23 تحليل طفيليات.

ندوات توعوية لتعزيز الوعي الصحي

كما شملت فعاليات القافلة إقامة 12 ندوة توعوية صحية حضرها 146 مواطنًا لتعزيز الوعي الصحي بالمجتمع وتشجيع المواطنين على اتباع سلوكيات صحية سليمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.