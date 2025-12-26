الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بدمياط
18 حجم الخط

 واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيري مدير القوافل العلاجية.

 

خدمات شاملة ومتنوعة

 وتضمنت القافلة التي أُطلقت يومي الأربعاء والخميس بدمياط الجديدة، 11 عيادة تخصصية متنقلة تشمل باطنة، أطفال، عظام، جلدية، فم وأسنان، أنف وأذن وحنجرة، جراحة، مسالك بولية، نساء وتوليد وتنظيم أسرة، ورمد، إلى جانب وحدتين للأشعة، ومعمل تحاليل، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

قافلة طبية مجانية بدمياط 
قافلة طبية مجانية بدمياط 

إحصاءات القافلة الطبية

وتردد على القافلة 1461 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 11 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات. كما تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 167 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن"، بالإضافة إلى فحص 18 حالة بالأشعة، و15 حالة بالسونار، وإجراء 777 تحليل دم و23 تحليل طفيليات.

ندوات توعوية لتعزيز الوعي الصحي

كما شملت فعاليات القافلة إقامة 12 ندوة توعوية صحية حضرها 146 مواطنًا لتعزيز الوعي الصحي بالمجتمع وتشجيع المواطنين على اتباع سلوكيات صحية سليمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء العلاج بالمجان القوافل العلاجية بدمياط رئيس مجلس الوزراء علاج على نفقة الدولة قافلة طبية مجانية نائب رئيس مجلس الوزراء وكيل وزارة الصحة بدمياط

مواد متعلقة

الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض صنع في دمياط بالقاهرة (صور)

شينخوا: بعد 80 عاما يجب على العالم حماية النظام الدولي عقب معارك وانتصار الحرب العالمية الثانية

صحة دمياط تضرب بقوة في الريف، قافلة طبية شاملة تخدم 1100 مواطن بكفور الغاب مجانا

التضامن تطلق المرحلة الثانية من القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»

قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن

1613 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بمركز ميت غمر في الدقهلية

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

قوافل طبية مجانية تقدم خدماتها لأهالي فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

مجموعة منتخب مصر، أنجولا يتعادل مع زيمبابوي1/1 في كأس الأمم الإفريقية 2025

صلاح يسجل هدف التقدم لـ منتخب مصر في شباك جنوب إفريقيا

مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

موعد مباراة زد وألو إيجيبت في كأس مصر والقناة الناقلة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الأهلي يفوز علي وادي دجلة بثنائية في دوري الكرة النسائية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية شهر رجب، تعرف على وقت التسمية عند الذبح وحكم نسيانها

تفسير رؤية الورد بالمنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads