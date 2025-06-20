قافلة طبية مجانية تفحص 1466 مواطنًا في كفر سعد بدمياط

تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، تقريرا من مديرية الشئون الصحية بشأن نتائج القافلة الطبية المجانية التي أُطلقت يومي الأربعاء والخميس بقرية السعدية البحرية التابعة لمركز كفر سعد، ضمن خطة القوافل العلاجية لشهر يونيو الجاري، وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الكشف في 10 تخصصات وتحاليل وأشعة وتوعية صحية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أكد الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة ضمت 10 عيادات تخصصية متنقلة في مجالات مختلفة، ونجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 1466 مواطنا، كما تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

مبادرات شاملة للكشف المبكر والتحاليل والفحوصات

ضمن مبادرة "افحص واطمن"، تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 190 حالة، إلى جانب إجراء 17 فحصا بالأشعة و33 فحصًا بالسونار، بالإضافة إلى 556 تحليلا بمعمل الدم و45 تحليلًا بمعمل الطفيليات.

قافلة طبية مجانية بدمياط





ندوات توعوية لتعزيز الثقافة الصحية

شملت القافلة أيضًا تنظيم 8 ندوات توعوية صحية استهدفت رفع الوعي لدى المواطنين، وبلغ عدد الحضور 121 مواطنًا، حيث تناولت الندوات موضوعات مهمة تتعلق بالصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية.

القوافل الطبية.. ركيزة أساسية لخدمة القرى والمناطق النائية

تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل الأسبوعية التي تُنفذها مديرية الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة دمياط، بهدف تقديم خدمات صحية شاملة للمناطق الأكثر احتياجًا، وتشمل عيادات متنقلة في مختلف التخصصات الطبية، ومعامل تحاليل، ووحدتين للأشعة، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج مجانًا.

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