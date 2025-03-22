قافلة طبية مجانية للكشف على 1283 مواطنا بدمياط ( صور)

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية لتغطية مختلف المناطق بالخدمات العلاجية من خلال عيادات متنقلة ووحدات للأشعة ومعامل تحاليل وصيدلية مجانية تلقى المحافظ تقريرًا حول نتائج القافلة التي أُطلقت يومي الأربعاء والخميس الماضيين ضمن خطة شهر مارس بقرية جمصة شرق في مركز كفر البطيخ حيث قام اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد بمتابعة تقديم الخدمات الطبية خلال زيارته للقرية

قافلة طبية بدمياط

10 عيادات متخصصة وكشف طبي شامل

أوضح الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة الطبية تضمنت 10 عيادات متنقلة بتخصصات الباطنة الأطفال العظام الجلدية الفم والأسنان الأنف والأذن والحنجرة الجراحة المسالك البولية النساء والتوليد تنظيم الأسرة

وقد استفاد 1283 مواطنًا من خدمات الكشف والعلاج بالمجان وتم تحويل 5 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات

قافلة طبية مجانية بقرية جمصة شرق بدمياط

فحوصات وتحاليل ضمن مبادرة افحص واطمن

شملت القافلة أيضًا الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 109 حالات ضمن مبادرة افحص واطمن إلى جانب إجراء فحوصات الأشعة لـ 19 حالة وفحص السونار لـ 27 حالة وإجراء 203 تحاليل بمعمل الدم و13 تحليلًا بمعمل الطفيليات

ندوات توعوية ضمن القافلة الطبية

لم تقتصر القافلة على الكشف والعلاج فقط بل تضمنت أيضًا إقامة 8 ندوات توعوية صحية حول سبل الوقاية من الأمراض حضرها 90 مواطنًا

قوافل طبية أسبوعية ضمن مبادرة حياة كريمة

يُذكر أن القوافل العلاجية المجانية تُنظم بشكل أسبوعي بالتعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث توفر خدمات طبية متكاملة تشمل عيادات متنقلة ومعامل تحاليل وأشعة وصيدليات لصرف العلاج اللازم بالمجان

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