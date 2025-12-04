الخميس 04 ديسمبر 2025
محافظات

1613 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بمركز ميت غمر في الدقهلية

شهدت قرية كفر المحمدية التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية قافلة طبية مجانية قدمت خدماتها لـ 1613 مواطنا استفادوا منها.

القافلة الطبية المجانية في كفر المحمدية مركز ميت غمر

وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر على مدار يومين، حيث استفاد منها 1613 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأكد المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وتوفير الخدمة الطبية المجانية القري النائية 

وأوضح محافظ الدقهلية باستمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة.

من جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1613 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات، منهم 7 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 234 باطنة، أطفال 249، جراحة 55، أسنان 64، رمد 102، نسا وتنمية الأسرة 96، جلدية 155، عظام 186.

كما قامت القافلة بإجراء 111 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر 190، فحص معمل الدم والطفيليات 171، ندوات تثقيفية 60 ندوة استفاد منها 800 متردد، وتم إحالة 3 حالات للمستشفيات.

