الصحة تطلق قافلة مجانية بعزبة العمدة في دمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية بعزبة العمدة التابعة لقرية الناصرية بمركز فارسكور، وذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وحرصًا على توفير الخدمات الطبية للمناطق النائية.

القافلة تشمل 8 عيادات تخصصية متنقلة

وتضمنت القافلة 8 عيادات تخصصية متنقلة في مجالات الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، المسالك البولية، النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة. وقد استفاد من هذه الخدمات 780 مواطنًا تلقوا الكشف والعلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 5 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد مماثل.

قافلة طبية مجانية بفارسكور دمياط

إجراء 212 تحليلًا بمعمل الدم، و9 تحاليل بمعمل الطفيليات

كما شملت القافلة إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ67 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمئن"، وفحص 16 حالة بالأشعة، و6 حالات بالسونار، وإجراء 212 تحليلًا بمعمل الدم، و9 تحاليل بمعمل الطفيليات. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم 7 ندوات توعوية صحية حضرها 71 مواطنًا.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان، بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم، خاصة في المناطق النائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

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