الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض صنع في دمياط بالقاهرة (صور)

في دورته الثامنة والعشرين منذ انطلاقه والخامسة خلال العام الحالي

18 حجم الخط

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يرافقه باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض «صنع في دمياط» في دورته الثامنة والعشرين منذ انطلاقه والخامسة خلال عام 2025، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، في الفترة من 25 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير 2026.

وجاء الافتتاح بحضور عبير جليح رئيس مجلس إدارة فرنشايز إنترناشيونال، والدكتور رأفت عباس المشرف على برامج التنمية بجهاز تنمية المشروعات، وسامح جويدة رئيس قطاع الإعلام بالجهاز، واني مجدي رئيس قطاع العلاقات العامة والأمن، وحسام شبكة مدير فرع الجهاز بدمياط، وشحاتة غريب مدير إدارة المعارض بالجهاز.



جولة تفقدية داخل أروقة المعرض

وقام محافظ دمياط ورئيس جهاز تنمية المشروعات بجولة تفقدية داخل أروقة المعرض، المقام على مساحة 6000 متر مربع، بمشاركة عدد كبير من عارضي الأثاث من محافظة دمياط، حيث يضم المعرض مجموعة متميزة ومتنوعة من قطع الأثاث الكلاسيك والمودرن، التي تلائم مختلف المساحات السكنية والأذواق، وبأسعار تنافسية مناسبة.



دعم مباشر للعارضين وضمان الشفافية

وحرص المحافظ ورئيس الجهاز على التواصل المباشر مع العارضين، للاطمئنان على توافر جميع أوجه الدعم لهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن أسعار المنتجات قبل وبعد الخصم في أماكن ظاهرة للجمهور طوال فترة انعقاد المعرض، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

محافظ دمياط: المعرض يجسد رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية

وثمن الدكتور أيمن الشهابي الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات، في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية وأهدافها الرامية إلى تعميق وتوطين الصناعات الوطنية وفتح آفاق تسويقية جديدة لها، مؤكدًا أن محافظة دمياط تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز هذه الاستراتيجية، لاسيما في ظل ما تتمتع به من شهرة محلية ودولية في عدد من الصناعات، وعلى رأسها صناعة الأثاث، بفضل الأيدي العاملة الماهرة التي توارثت هذه الحرفة عبر عقود طويلة.



«صنع في دمياط».. تجربة ناجحة منذ 2016

وأضاف المحافظ أن فكرة إقامة سلسلة معارض «صنع في دمياط» جاءت إيمانًا بأهمية وجود رؤية واضحة لدعم هذه الصناعة الوطنية المهمة، حيث انطلقت المعارض منذ عام 2016، ولم تقتصر على القاهرة فقط، بل امتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى، وحققت نجاحًا واسعًا في فتح أسواق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطي.



شراكة مستمرة لتطوير صناعة الأثاث والتصدير

وأكد محافظ دمياط حرص المحافظة على استكمال الشراكة المتميزة مع جهاز تنمية المشروعات، لدعم وتطوير القطاع الصناعي الأهم والأشهر بالمحافظة، بما يلبي متطلبات السوق المحلي ويفتح الطريق أمام التصدير والمنافسة الخارجية، موجهًا الشكر للجهاز على هذا التعاون المثمر، ومشددًا على تطلعه لتوسيع دائرة التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.



رئيس جهاز تنمية المشروعات: تنظيم المعرض بشكل دوري

من جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على الاستمرار في تنظيم معرض «صنع في دمياط» للأثاث بشكل دوري ومنتظم بالقاهرة، باعتبار دمياط واحدة من أشهر التجمعات الإنتاجية لصناعة الأثاث الراقي محليًا وعالميًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

دعم فني وتمويلي وحفاظ على الحرفة

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقدم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب المشروعات، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية والحفاظ على الخبرات اليدوية الماهرة التي تشتهر بها محافظة دمياط، لافتًا إلى التنسيق الدائم بين الجهاز والمحافظة لإتاحة مختلف أوجه الدعم لصناع الأثاث، وزيادة قدراتهم الإنتاجية، وفتح فرص أوسع لتصدير الأثاث الدمياطي إلى الأسواق العالمية.

منتجات عالية الجودة وأسعار تنافسية

وأوضح رئيس الجهاز أن معرض «صنع في دمياط» يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها الجهاز بالتعاون مع محافظة دمياط لدعم صناع الأثاث ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مؤكدا أن المعرض حقق نجاحات متتالية منذ انطلاقه عام 2016، كما يمثل فرصة مهمة للمستهلك المصري الباحث عن منتج وطني متميز.

افتتاح معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة



تنوع كبير يلبي احتياجات جميع الأسر

ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر المصنوع من أجود أنواع الأخشاب الطبيعية، إلى جانب تصميمات مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات، بما يتيح لسكان القاهرة الكبرى والجيزة وباقي المحافظات المجاورة فرصة اقتناء أفضل أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة وجودة عالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.