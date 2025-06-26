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ضمن خطة يونيو للقوافل العلاجية الشاملة..

قافلة طبية مجانية بدمياط تصل عزبة جابر وتقدم خدماتها لأكثر من ألف مواطن

قافلة طبية بدمياط،
قافلة طبية بدمياط، ڤيتو

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لاستكمال تنفيذ القوافل الطبية المجانية، والتي تشمل تقديم خدمات الكشف والعلاج في مختلف التخصصات من خلال عيادات متنقلة ومعامل تحليل وأشعة وصيدليات لصرف العلاج بالمجان، وذلك في إطار حرص محافظة دمياط على توفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

1112 مواطنًا استفادوا من خدمات القافلة

وتلقى المحافظ تقريرًا من مديرية الصحة عن نتائج القافلة الطبية التي تم تنفيذها يومي الأربعاء والخميس الماضيين بعزبة جابر التابعة لقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا، ضمن خطة القوافل العلاجية لشهر يونيو الجاري.

وذكر الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة ضمّت 8 عيادات طبية متنقلة في تخصصات مختلفة، وبلغ عدد المترددين على القافلة 1112 مواطنًا، تلقوا جميعهم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان.

 

خدمات فحوصات وتحاليل متنوعة

كما شملت القافلة إجراء فحوصات الضغط والسكر لـ118 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن"، بالإضافة إلى إجراء 11 فحصًا بالأشعة و24 فحصًا بالسونار، وتنفيذ 284 تحليل دم و14 تحليلًا للطفيليات داخل المعامل الطبية المرافقة للقافلة.

لم تقتصر جهود القافلة على الجانب العلاجي فقط، بل تضمنت أيضًا إقامة 8 ندوات للتوعية الصحية، شارك فيها 85 مواطنًا، بهدف نشر الوعي الصحي وطرق الوقاية من الأمراض المزمنة.

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