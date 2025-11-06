الخميس 06 نوفمبر 2025
محافظات

قوافل طبية مجانية تقدم خدماتها لأهالي فارسكور بدمياط

تقدّم القوافل العلاجية التوعوية التابعة لوزارة الصحة والسكان خدماتها الطبية المجانية في الساحة الشعبية بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط، وسط إقبال ملحوظ من الأهالي للاستفادة من الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانًا، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من المبادرة، التي تهدف إلى دعم الأسر البسيطة وتعزيز مفهوم الرعاية الصحية المجتمعية.

تُنفذ المبادرة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد عبدالخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية بالمحافظة.

 

جهود تكاملية لخدمة المواطنين

شارك في تنفيذ المبادرة فريق إشراف القوافل الطبية بمديرية الصحة بالتعاون مع الإدارة الصحية بدمياط، وفرق المبادرات الرئاسية، وإدارات تنمية الأسرة، والتثقيف والإرشاد الصحي، والأمومة والطفولة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة ورفع الوعي الصحي بين المواطنين.

عيادات تخصصية وأدوية مجانية

ضمت القافلة ثلاث عيادات تخصصية في مجالات الباطنة والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة، وقدمت الأدوية مجانًا لجميع المترددين، إلى جانب إجراء فحوصات طبية ضمن المبادرات الرئاسية مثل "الأمراض المزمنة"، و"الاعتلال الكلوي"، و"دعم صحة المرأة".

برامج توعوية وتثقيف صحي

كما نفّذ فريقا التثقيف الصحي والأمومة والطفولة برامج توعوية موسعة لتعريف المواطنين بخدمات المبادرات الرئاسية، وأهمية الفحص الدوري، والمتابعة المستمرة للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي توفرها وزارة الصحة داخل الوحدات والمستشفيات الحكومية.

