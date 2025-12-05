قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن

18 حجم الخط

تواصل مديرية الصحة بدمياط تنفيذ القوافل الطبية المجانية بقرى ومراكز المحافظة، من خلال عيادات متنقلة تشمل مختلف التخصصات، ومعمل تحاليل، ووحدات للأشعة والسونار، بهدف توفير الرعاية الصحية وخدمات الكشف والعلاج لجميع المواطنين في المناطق الأقل وصولا للخدمات الصحية.

وتأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد خليل وكيل المديرية، والدكتورة سها خيري منسق القوافل.

1020 مواطنا استفادوا من خدمات القافلة

وأوضح الدكتور محمد عبد الخالق أنه خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين تم تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية أبو عدوي التابعة لمركز كفر سعد، استقبلت 1020 مواطنا تلقوا خدمات الكشف الطبي والعلاج مجانا، كما تم تحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

فحوصات طبية وتحاليل واشعة بالمجان

وتضمنت القافلة إجراء 249 تحليل دم، و6 تحاليل طفيليات، وفحص 20 حالة بالأشعة و19 أخرى بالسونار، إلى جانب فحص 120 حالة ضمن مبادرة افحص واطمن للكشف المبكر عن الضغط والسكر. كما تم تنظيم 8 ندوات توعوية استهدفت 99 مواطن لرفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين لاهمية الكشف المبكر والوقاية.

استمرار القوافل العلاجية لخدمة الأهالي

وأكدت صحة دمياط استمرار تنظيم القوافل الطبية في مختلف قرى المحافظة لمد خدمات العلاج المجاني للجميع، وتقديم الدعم الصحي للمناطق النائية في إطار خطة الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

