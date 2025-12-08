الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن تطلق المرحلة الثانية من القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»

القوافل التنموية
القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»
18 حجم الخط

أطلقت  وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، المرحلة الثانية من القوافل التنموية الشاملة لدعم أهالي مشروع «زهور 15 مايو»، في إطار جهود الوزارة لتنمية المجتمعات الجديدة بمشروعات السكن البديل للمناطق المطورة، والارتقاء بجودة الحياة للأطفال وأسرهم.

 القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»
 القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»

وشملت القافلة تقديم حزمة واسعة من الخدمات الصحية المجانية، تضمنت توفير أجهزة تعويضية ورفع الوعي الصحي للأسر من خلال موضوعات توعوية متخصصة في قضايا الصحة العامة.

 

 القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»
 القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»

كما تم تنفيذ قافلة طبية كبرى ضمت عدة تخصصات، من بينها: النساء، الجلدية، العظام، الباطنة، الأطفال، الرمد، والأنف والأذن، وقدمت خدماتها بالكامل بالمجان، بما في ذلك الأدوية والتحاليل والأشعة والنظارات الطبية.

وعلى محور التوعية، نُفِّذت سلسلة ندوات ركزت على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدمتها مستشفى بهية بهدف تدريب السيدات على آليات الفحص الذاتي والتوعية بعوامل الخطورة.

 القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»
 القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»

كما نظم  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية للأطفال للتعريف بمخاطر الإدمان بأساليب مبسطة.

واستفاد من فعاليات القافلة 456 مواطنًا، كما جرى توزيع 10 أجهزة تعويضية، بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بينها مؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة بهية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكشف المبكر عن سرطان الثدي صندوق التنمية الحضرية مؤسسة راعي مصر للتنمية مشروع زهور 15 مايو وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات السكن البديل مؤسسة بهية مؤسسة راعي مصر

مواد متعلقة

نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام فعاليات معرض جمعية الصعيد للتربية والتنمية

التضامن تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث حريق سوق الخواجات بالمنصورة

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

تقام على استاد القاهرة، موعد مباراة نهائي كأس السوبر الليبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

حرب دموية جديدة تبدأ في إثيوبيا، حكومة آبي أحمد تشعل الصراع بإقليم تيجراي

خبير بالشأن الأفريقي: المعطيات الميدانية في السودان تكشف غياب الأفق السياسي

بالأسماء، "المحامين" تعلن أسماء المستبعدين من انتخابات الفرعيات في المرحلة الثانية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

الدولار يسجل 448.73 جنيها في المركزي السوداني صباح اليوم الإثنين

13.05 جنيه سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة الرزق وطلب الفرج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads