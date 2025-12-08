التضامن تطلق المرحلة الثانية من القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»

18 حجم الخط

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، المرحلة الثانية من القوافل التنموية الشاملة لدعم أهالي مشروع «زهور 15 مايو»، في إطار جهود الوزارة لتنمية المجتمعات الجديدة بمشروعات السكن البديل للمناطق المطورة، والارتقاء بجودة الحياة للأطفال وأسرهم.

القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»

وشملت القافلة تقديم حزمة واسعة من الخدمات الصحية المجانية، تضمنت توفير أجهزة تعويضية ورفع الوعي الصحي للأسر من خلال موضوعات توعوية متخصصة في قضايا الصحة العامة.

القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»

كما تم تنفيذ قافلة طبية كبرى ضمت عدة تخصصات، من بينها: النساء، الجلدية، العظام، الباطنة، الأطفال، الرمد، والأنف والأذن، وقدمت خدماتها بالكامل بالمجان، بما في ذلك الأدوية والتحاليل والأشعة والنظارات الطبية.

وعلى محور التوعية، نُفِّذت سلسلة ندوات ركزت على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدمتها مستشفى بهية بهدف تدريب السيدات على آليات الفحص الذاتي والتوعية بعوامل الخطورة.

القوافل التنموية لدعم أهالي «زهور 15 مايو»

كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية للأطفال للتعريف بمخاطر الإدمان بأساليب مبسطة.

واستفاد من فعاليات القافلة 456 مواطنًا، كما جرى توزيع 10 أجهزة تعويضية، بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بينها مؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة بهية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

