رياضة

جودوين شيكا يقود مودرن سبورت أمام وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو


أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق وادي دجلة بكأس عاصمة مصر.

مباراة مودرن سبورت ووادى دجلة

يلتقي فريقا مودرن سبورت ووادى دجلة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.
 

تشكيل مودرن سبورت أمام وادي دجلة بكأس عاصمة مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، محمد مسعد، محمد صبري، محمد هلال، أدم رجم

هجوم: جودوين شيكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، مصطفى مطاوع، علي الفيل، وليد علي، فيجيري، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، محمود ممدوح، سليم سليمان.

مباراة مودرن سبورت ووادى دجلة

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق أول فوز  بالبطولة كخطوة للصعود للدور الثانى في ظل الرغبة نحو المنافسة عليها، خاصة وأن الأندية الكبرى مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز تشارك بالصف الثانى والناشئين.

يدخل مودرن سبورت المباراة برصيد نقطة واحدة  بينما يخوض وادى دجلة اللقاء بدون رصيد من النقاط.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

 

حكام مباراة مودرن سبورت ضد وادى دجلة

 

 

تضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

 

مجموعات كأس عاصمة مصر


المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.
المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.
المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

 

موعد مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر


-الثلاثاء 23 ديسمبر

مودرن سبورت ضد وادى دجلة..5 مساء

غزل المحلة ضد الأهلى..5 مساء

-الاربعاء 24 ديسمبر

فاركو ضد انبى..5 مساء

كهرباء الاسماعيلية ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش..8 مساء

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الاهلى..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الاسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

 

جوائز كأس عاصمة مصر


ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويح بلقبها بعد ارتفاع عائدها المادى.

كأس عاصمة مصر مودرن سبورت وادي دجلة مباراة مودرن سبورت ووادى دجلة

