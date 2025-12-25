مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي

الخميس 25 ديسمبر 2025
أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، فسخ التعاقد بالتراضي مع مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، وذلك بعد جلسة ودية جمعت الطرفين.

 

رحيل مجدي عبد العاطي عن مودرن سبورت 

وأكد مجلس الإدارة أن القرار جاء في إطار من الاحترام المتبادل والتفاهم الكامل.

ويتقدم نادي مودرن سبورت بخالص الشكر والتقدير للكابتن مجدي عبد العاطي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في خطوته القادمة.

وسيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق.

 

وتعرض مودرن سبورت لهزيمة كبيرة  تلقاها الفريق خلال مباراة وادي دجلة بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت على ملعب السلام.

