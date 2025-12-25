مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي

18 حجم الخط

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، فسخ التعاقد بالتراضي مع مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، وذلك بعد جلسة ودية جمعت الطرفين.

رحيل مجدي عبد العاطي عن مودرن سبورت

وأكد مجلس الإدارة أن القرار جاء في إطار من الاحترام المتبادل والتفاهم الكامل.

ويتقدم نادي مودرن سبورت بخالص الشكر والتقدير للكابتن مجدي عبد العاطي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في خطوته القادمة.

وسيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق.

وتعرض مودرن سبورت لهزيمة كبيرة تلقاها الفريق خلال مباراة وادي دجلة بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت على ملعب السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.