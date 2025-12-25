بيراميدز والإسماعيلي، لقاء الجريحين بدون نقاط في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم الخميس على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس عاصمة مصر

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز، حيث يتذيل الفريقان ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط

لم يحقق بيراميدز والاسماعيلي أي فوز حتى الآن ومُنيا بهزيمتين بالجولتين الأولى والثانية.

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة

وأعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم - مروان ناصر - زياد برازيلي

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - زياد شاكر - أدهم نبيل - أحمد شد

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - يوسف علي - كريم هاني - أحمد زهدي - علي حمودة - يوسف ميشو - عمر طارق

خط الهجوم: زياد نواوي - يحيى لطفي

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب إسلام كاظم، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.

يذكر أن بيراميدز قرر خوض مسابقة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب لإراحة لاعبي الفريق الأول بسبب كثرة البطولات

راحة سلبية طويلة للاعبي بيراميدز

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قرر منح لاعبي الفريق الاول راحة سلبية طويلة بعد الفوز الأخير على مسار في كأس مصر والتأهل لدور الـ16 من البطولة، على أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من يوم 3 يناير المقبل.

ونجح بيراميدز في عبور الدور الأول من كأس مصر بعد الفوز على مسار بهدفين دون مقابل، ليضرب موعدا مع الجونة في دور الـ16 من البطولة.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

موعد مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر

-الثلاثاء 23 ديسمبر

مودرن سبورت ضد وادى دجلة (0-3)

غزل المحلة ضد الأهلى (2-1)

-الأربعاء 24 ديسمبر

فاركو ضد إنبى (2-1)

كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري (1-1)

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش (0-0)

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الأهلي..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الإسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

جوائز كأس عاصمة مصر



-بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه

