آيات ياسين: اللعب بقميص الأهلي مسئولية كبيرة وهدفي إسعاد الجماهير

أعلنت آيات ياسين، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالعودة لصفوف الفريق مرة أخرى، بعد انتهاء دراستها في أمريكا.

تصريحات آيات ياسين

وقالت آيات: الأهلي هو بيتي ودائمًا كنت أتمنى العودة واللعب مع الفريق بعد انتهاء فترة دراستي في أمريكا، وعندما أتيحت لي الفرصة للعودة لم أتردد ووافقت على الفور.

وتابعت: المفاوضات بدأت بعد نهاية الدراسة، والكابتن خالد العوضي أنهى كل شيء ووقعت على العقود وشاركت في التدريبات، وخلال السنوات الأربع الماضية في أمريكا اكتسبت خبرة كبيرة واستطعت تطوير مهاراتي في الملعب.

وواصلت حديثها أن زملاءها استقبلوها ورحبوا بها خلال المران الأول لها، خاصة آية الشامي وميار خليفة وآية النادي وحبيبة زعتر.

وأضافت: المدير الفني جلس معي قبل المران، وقال إنه ينتظر مني الكثير في الفترة القادمة، لمساعدة الفريق في التتويج بكل البطولات في الموسم الحالي.

وأكدت آيات أن اللعب بقميص الأهلي مسئولية كبيرة، وأنها تعلم جيدًا حجم الضغوطات على الفريق، وستقدم كل ما لديها لحصد البطولات واستعادة اللقب الإفريقي الغائب عن خزائن النادي منذ فترة لإسعاد جماهير الأهلي.

واختتمت حديثها: وصلتني خلال الفترة الماضية رسائل ترحيب من جماهير الأهلي، وسنقاتل من أجلهم للتتويج بكل البطولات وننتظر دعمهم في المباريات.

الأهلي يتعاقد مع آيات ياسين لتدعيم فريق سيدات الطائرة

وكان خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن التعاقد مع اللاعبة آيات ياسين، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالأهلي.

ووقعت آيات ياسين على عقود الانضمام إلى «سيدات الطائرة» لتدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

وأشار العوضي إلى أن آيات تعد إضافة كبيرة للفريق، ومن المقرر أن تشارك اللاعبة في تدريبات «سيدات طائرة الأهلي» اليوم، ضمن الاستعدادات للمواجهات المقبلة في نهائيات الدوري المرتبط.

وقال العوضي: آيات ياسين من لاعبات النادي وسافرت للدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان التفكير الأول بعد الانتهاء من دراستها هو عودتها مرة أخرى إلى الأهلي.

