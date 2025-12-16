عمر مرموش: نريد الفوز بأمم أفريقيا وكأس العالم

18 حجم الخط

أكد عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، أنه يرغب في تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب ثم الفوز بكأس العالم.

وصرح مرموش في مقابلة مع موقع مانشستر سيتي: لن نذهب إلى أمم أفريقيا وكأس العالم لمجرد المشاركة.. بل للفوز بالبطولتين.

وأضاف مرموش إن عقليته لا تختلف من مباراة لأخرى، موضحًا: «في كل مباراة، سواء كانت في الدوري أو الكأس أو مع المنتخب الوطني أو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أو كأس العالم، أدخل بنفس العقلية وأحاول تقديم أفضل ما لدي على الإطلاق».

العلاقة مع محمد صلاح

وتحدث نجم مانشستر سيتي عن علاقته بمحمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، واصفًا إياه بأنه أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية وأحد أكبر مصادر إلهامه، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل معسكر المنتخب الوطني.

وأضاف: «نحاول دائمًا المزاح فيما بيننا لتخفيف التوتر. صحيح أن حياتنا تتمحور حول كرة القدم، لكننا نحاول أحيانًا فصل أنفسنا عنها والتحدث في أمور أخرى».

وأعرب مرموش عن شعوره بالفخر تجاه تمثيل مصر في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب محمد صلاح، قائلًا: «أشعر أن الشعب المصري فخور بوجود لاعبين مصريين يلعبان في أفضل دوري في العالم ومع أفضل الأندية، ولا يزال محمد صلاح، رغم كل إنجازاته، يقدم مستويات مذهلة».

وأكد لاعب المنتخب المصري أن طموحات “الفراعنة” تتجاوز مجرد المشاركة في البطولات، موضحًا: «نريد أن نظهر أنفسنا بصورة جيدة، ونحلم بالفوز بالبطولات أو الوصول إلى مراحل متقدمة. لن نكتفي بالقول إننا شاركنا فقط، ومع الجودة التي نملكها نحن أفضل فريق في أفريقيا، ونسعى في كأس العالم المقبلة لتجاوز دور المجموعات وإظهار من نحن للعالم».

وعن انتقاله إلى مانشستر سيتي، أوضح مرموش أن الأمر جاء تتويجًا لحلم راوده منذ الطفولة، قائلًا: «لطالما حلمت باللعب لأحد أفضل الأندية في العالم والتدرب مع أفضل مدرب. كنت أتخيل ذلك دائمًا، لكن عندما يتحقق على أرض الواقع يكون الأمر مختلفًا تمامًا».

