المنتخب ينطلق في رحلته للمغرب اليوم استعدادا لأمم أفريقيا.. عودة إمام عاشور بعد عام ونصف.. وكواليس جلسة وزير الرياضة مع اللاعبين.. الموقعة الأولى أمام زيمبابوي.. وهذه مواعيد مباريات الفراعنة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 35، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

والليلة الماضية، فاز منتخب مصرعلى نيجيريا بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة في آخر التجارب الودية، قبل خوض منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وشهدت المباراة عودة إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد غيابه عن صفوف الفراعنة قرابة العام ونصف العام.

ومباراة نيجيريا تعتبر المرة الأولى التي يشارك فيها إمام عاشور مع منتخب مصر منذ مشاركته في مباراة غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026 يوم 10 يونيو 2024، ما يعني بعد عام و6 أشهر، و6 أيام، وتحديدًا بعد 554 يومًا.

منتخب مصر يغادر اليوم إلى المغرب

تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مطار القاهرة على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مدينة أغادير المغربية، التي تحتضن منتخبات المجموعة الثانية.

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

مباراة مصر ضد زيمبابوي في الجولة الافتتاحية، يوم الإثنين، الموافق 22 ديسمبر، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بالجولة الثانية، يوم الجمعة، الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في الجولة الثالثة والأخيرة، يوم الإثنين، الموافق 29 ديسمبر، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

منتخب زيمبابوي، فيتو

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا بالمغرب، فيتو

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

جلسة تحفيزية للاعبين منتخب مصر

فيما حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على مؤازرة منتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام حسن، قبل سفره إلى المملكة المغربية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

وزير الرياضة يؤكد ثقته بمنتخب مصر

والتقى وزير الشباب والرياضة بالجهاز الفني واللاعبين للاطمئنان على استعداداتهم، مقدِّمًا التهنئة على الفوز أمام منتخب نيجيريا، والظهور بشكل مميز نال استحسان الجميع في المباراة الودية التي أُقيمت على استاد القاهرة.

وأكد الوزير ثقته بقدرة منتخب مصر على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بتاريخها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشددًا على الدعم الكامل من الجماهير المصرية، وضرورة التحلي بالروح القتالية والانضباط، وبذل أقصى جهد من أجل المنافسة على اللقب.

وعقد وزير الرياضة جلسة مع محمد صلاح قائد منتخب مصر لدعمه والشد من أزره قبل بطولة أمم أفريقيا.

