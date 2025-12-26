قبل مواجهة اليوم، جنوب أفريقيا يتفوق تاريخيا ومصر تبحث عن رد الاعتبار

18 حجم الخط

كأس الأمم الإفريقية 2025، يترقب عشاق ومحبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، المواجهة المرتقبة للفراعنة، اليوم الجمعة، أمام نظيره جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب وتستمر حتى الـ18 من يناير المقبل.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب افريقيا

تاريخيًا، التقى منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في 12 مواجهة على مدار تاريخهما، كان التفوق الأكبر من نصيب منتخب جنوب أفريقيا الذي حقق 7 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لمنتخب مصر، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وخلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية، تواجه المنتخبان في 3 مناسبات، جاءت الأولى في دور المجموعات لنسخة عام 1996، ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز بهدف سجله أحمد الكاس.

وفي نسخة 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو، التقى المنتخبان مجددًا، وتمكن الفراعنة من حسم المواجهة بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد حسن وطارق مصطفى، قبل أن يتوج منتخب مصر بلقب البطولة.

أما آخر مواجهة بين المنتخبين في أمم أفريقيا، فحملت ذكرى سيئة للفراعنة، بعدما فاز منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليقصي منتخب مصر من دور الـ16 لنسخة 2019، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ووسط جماهيره.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في الخامسة مساء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت الرياضية القطرية الحق الحصري لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025؛ لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب جنوب افريقيا، فيتو

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

منتخب مصر يفوز على زيمبابوي

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًّا في المغرب.

