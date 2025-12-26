الجمعة 26 ديسمبر 2025
مجموعة مصر، أنجولا تواجه زيمبابوي في رحلة البحث عن الفوز الاول بأمم إفريقيا 2025

منتخب أنجولا، فيتو
منتخب أنجولا، فيتو
كأس الأمم الإفريقية 2025,0, يلتقي منتخب أنجولا في مواجهة قوية أمام زيمبابوي، اليوم الجمعة،  في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، المقامة في المغرب حتى 18 يناير.

يسعى المنتخبان في المباراة إلى تحقيق الفوز الأول لهما في البطولة حيث سقط الفريقان بنتيجة واحدة 1 / 2، أنجولا أمام جنوب أفريقيا، وزيمبابوي أمام مصر بهدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الوقت بدل الضائع.

 

كما أن الفوز في مباراة، تنعش حظوظ الفريقين في المنافسة على التأهل لدور الـ16 إما بالتواجد في وصافة المجموعة حال تحقيق الفوز في الجولة الثالثة أو تعادل يدفع بهما لصراع المنافسة على بطاقة التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

ويلتقي الفريقان لأول مرة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، ولكنهما سبق أن التقيا أربع مرات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عامي 1998 و2013، حيث تفوقت أنجولا على زيمبابوي بتصدر المجموعة في المرتين، لتتأهل للنهائيات على حسابها.

كما جمعتهما تصفيات كأس العالم 2006، حيث فاز كل فريق في مباراته على أرضه، وتأهلت أنجولا لكأس العالم 2006 في ألمانيا، وذلك للمرة الوحيدة في تاريخها.

ويتسلح المنتخب الأنجولي بتفوقه نفسيا بالفوز في آخر مباراتين جمعتهما، وبالفوز أيضا في ثلاث من آخر أربع مواجهات بينهما مقابل انتصار وحيد لمنتخب زيمبابوي.

وإجمالا التقى المنتخبان 19 مرة على المستويين الودي أو الرسمي، كانت الكفة متساوية بينهما حيث حقق كل منهما 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات، سجل المنتخب الأنجولي 20 هدفا مقابل 23 هدفا لزيمبابوي.

وبدأت المواجهات المباشرة بينهما بفوز زيمبابوي على أنجولا بنتيجة 3 / 2 في مباراة ودية أقيمت في 10 نوفمبر عام 1985.

ويعتمد  المدرب الفرنسي، باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب أنجولا على  على  حارس المرمى هوجو ماركيز، والجناح الأيمن زيتو لوفومبو، ولاعب الوسط كافومانا مانويل شو صاحب الهدف الوحيد في المباراة الأولى أمام جنوب أفريقيا إضافة للثنائي الهجومي جيلسون دالا ومبالا نزولا، والثنائي البديل كريستوفاو مابولولو، وشيكو بانزا لاعب الزمالك.

أما المدرب الروماني، ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، فيعد من أهم عناصر الخبرة لديه لاعب  الوسط جونا فابيش وبرينس دوبي الذي سجل الهدف الوحيد في شباك مصر بمباراة الجولة الأولى إضافة إلى إيمانويل جالاي ودانييل مسيندامي وواشنطن نافايا.

