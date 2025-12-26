أمم إفريقيا، منتخب مصر يصارع اليوم جنوب إفريقيا على زعامة المجموعة الثانية

18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، مواجهة صعبة أمام منتخب جنوب إفريقيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار الكبير بمدينة أغادير المغربية، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

لقاء الصراع على صدارة المجموعة الثانية

تحمل مواجهة مصر وجنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، يحمل عنوان "لقاء لصدارة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز، من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، أما الهدف الثاني لكليهما فهو حسم بطاقة التأهل رسميًّا لدور الـ16 بالكان، قبل الجولة الأخيرة في دور المجموعات.

تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا

تغييرات منتظرة في تشكيلة الفراعنة

منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، استعد جيدًا للمباراة، حيث قام المدير الفني للفراعنة بدراسة مواطن القوة والضعف في منتخب البافانا بافانا، وأعد العدة من أجل حسم الثلاث نقاط، وبات من المؤكد أن يشهد منتخب مصر بعض التغييرات المحدودة في التشكيلة الأساسية للفريق أمام جنوب إفريقيا، لاختلاف المنافس وقدراته الفنية والتكتيكية عن منتخب زيمبابوي منافس الجولة الأولى.

وبحسب التسريبات الواردة من معسكر منتخب مصر، فمن المتوقع أن يدفع حسام حسن بالقوة الضاربة الهجومية في الفريق عبر الدفاع بمصطفى محمد في مركز رأس الحربة، وخلفه الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش كجناحين، إلى جانب أحمد سيد زيزو أو تريزيجيه كرأس حربة متأخر.

واستقر حسام حسن على الدفع برامي ربيعة في مركز المساك إلى جانب ياسر إبراهيم مع الإحتفاظ بحسام عبد المجيد على دكة البدلاء.

منتخب جنوب إفريقيا

نتائج مصر وجنوب إفريقيا في الجولة الأولى

جدير بالذكر أن منتخب مصر خطف فوزًا قاتلًا أمام زيمبابوي في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، حيث سجل قائده محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 90+1، فيما فاز منتخب جنوب إفريقيا على أنجولا بنفس النتيجة.

الفائز في لقاء مصر وجنوب افريقيا اليوم الجمعة، سيحجز رسميًّا بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي حيث يرتفع رصيده لـ6 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة، أما في حالة التعادل، سيتحتم على الفريقين انتظار حسم بطاقة التأهل إلى الجولة الأخيرة، حيث يواجه الفراعنة منتخب أنجولا، فيما يلتقي جنوب افريقيا مع زيمبابوي.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا اليوم الجمعة 26 -12 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس إفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

