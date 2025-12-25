الاتحاد المصري لكرة القدم يحذر من اختراق حقوقه التجارية

18 حجم الخط

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا بشان اختراق حقوقه التجارية من بعض المؤسسات

بيان اتحاد الكرة

وجاء البيان كالتالي: "لاحظ الاتحاد المصري لكرة القدم في الآونة الأخيرة، قيام بعض المؤسسات والشركات باختراق حقوقه التجارية في الاسم والشعار وحقوق الصورة، وهي حقوق محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية وقانون الرياضة، وذلك من خلال استغلال الأحداث الرياضية في حملاتها الإعلانية دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد، أو دون التعاقد مع الوكيل الحصري للحقوق التسويقية للاتحاد، وهي شركة "المتحدة للرياضة".

وتابع البيان:"يؤكد الاتحاد أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، ويعلن عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه، مع إثبات تلك المخالفات بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك، رصد وتوثيق الإعلانات الصادرة عن الجهات المخالفة".

وناشد اتحاد الكرة: “ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجميع الشركات والمؤسسات، بضرورة الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها، واحترام حقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية والتسويقية الخاصة بالاتحاد، والتواصل مع الجهات المختصة، قبل استخدام أي من الحقوق المشار إليها، تجنبًا للمساءلة القانونية”.

