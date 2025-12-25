الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد المصري لكرة القدم يحذر من اختراق حقوقه التجارية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
18 حجم الخط

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا بشان اختراق حقوقه التجارية من بعض المؤسسات

بيان اتحاد الكرة 

وجاء البيان كالتالي: "لاحظ الاتحاد المصري لكرة القدم في الآونة الأخيرة، قيام بعض المؤسسات والشركات باختراق حقوقه التجارية في الاسم والشعار وحقوق الصورة، وهي حقوق محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية وقانون الرياضة، وذلك من خلال استغلال الأحداث الرياضية في حملاتها الإعلانية دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد، أو دون التعاقد مع الوكيل الحصري للحقوق التسويقية للاتحاد، وهي شركة "المتحدة للرياضة".

وتابع البيان:"يؤكد الاتحاد أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، ويعلن عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه، مع إثبات تلك المخالفات بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك، رصد وتوثيق الإعلانات الصادرة عن الجهات المخالفة".

وناشد اتحاد الكرة: “ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجميع الشركات والمؤسسات، بضرورة الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها، واحترام حقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية والتسويقية الخاصة بالاتحاد، والتواصل مع الجهات المختصة، قبل استخدام أي من الحقوق المشار إليها، تجنبًا للمساءلة القانونية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري اتحاد الكرة بيان اتحاد الكرة قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية قانون الرياضة

مواد متعلقة

هل يرحل حسام حسن عن تدريب المنتخب؟، عضو اتحاد الكرة يجيب (فيديو)

اتحاد الكرة يعلن نتائج قرعة كأس مصر للكرة النسائية

خطوة استراتيجية، الاتحاد المصري للجولف يستعين بخبير عالمي لتطوير اللعبة

رسميا، فيفا يبلغ الاتحاد المصري بنظام قرعة كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

دفاع أحد المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد يطالب باستدعاء رئيس لجنة الحكام (فيديو)

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد لـ 8 يناير

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads