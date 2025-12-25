الخميس 25 ديسمبر 2025
تريزيجيه: الخروج على يد منتخب الأولاد بأمم إفريقيا 2019 ذكرى سيئة

محمود تريزيجيه،فيتو
منتخب مصر، أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، أن مباراة جنوب أفريقيا بكأس أمم أفريقيا 2025 مهمة في ترتيب المجموعة وسوف يلعبها الفراعنة للفوز، مضيفا “⁠درسنا منتخب البافانا بافانا جيدا وجاهزين لإسعاد الجماهير المصرية”.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا: “نجتمع دائما مع الجهاز واللاعبين لمعرفة الإيجابيات و السلبيات لحلها”.


وأردف: “كنا الأفضل في مباراة زيمبابوي ونجحنا في نهاية المباراة في تحقيق الفوز، و⁠تعاهدنا كلاعبين لتحقيق الفوز ونلعب كل مباراة كأنها نهائي كأس”.
 

وتابع:" الخروج من دور الـ16 في أمم أفريقيا 2019 أمام جنوب أفريقيا ذكرى سيئة ولكننا جاهزون لمباراة الغد ".

واختتم تريزيجيه: “وصلنا أكثر من 33 مرة لمرمى منتخب زيمبابوي وهذا رقم قياسي، وركزنا في التدريبات على ضرورة استغلال الهجمات في المباريات المقبلة وترجمتها لأهداف”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا بأمم أفريقيا 2025، المحدد لها غدا الجمعة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا  ، في الخامسة مساء بملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام حاليا في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

 

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3.

 

منتخب مصر يفوز على زيمبابوي 

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- منتخب مصر.. 3 نقاط

2- جنوب أفريقيا.. 3 نقاط

3- زيمبابوي.. 0 نقاط

4- أنجولا.. 0 نقاط

ويتقاسم منتخب مصر وجنوب أفريقيا الصدارة بثلاث نقاط بعد أن فاز منتخب البافانا بافانا على أنجولا بهدفين مقابل هدف.

 

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا 

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

