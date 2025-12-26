أخبار مصر: حريق هائل بمنشية ناصر، أمريكا تنفذ أول عملية عسكرية في نيجيريا، رد صلاح على أول عرض رسمي لمغادرة ليفربول

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بدأ بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)

نشب حريق هائل بعزبة بخيت بمنطقة منشية ناصر، بالقرب من قسم الشرطة، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل أول عملية عسكرية ضد داعش في نيجيريا (فيديو)

كشف الجيش الأمريكي، فجر اليوم الخميس، تفاصيل الضربة العسكرية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، تنفيذها ضد تنظيم "داعش" في نيجيريا.

قطع المياه عن مصر الجديدة اليوم لمدة 8 ساعات، والشركة توجه نداء لسكان الحي الراقي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه اليوم الجمعة، عن بعض المناطق في مصر الجديدة لظروف خارجة عن إرادتها لقيامها بأعمال لحام على خط المياه قطر 1000مم بشارع المستجد التابع لـ شبكات مياه الزيتون.

أمم إفريقيا، منتخب مصر يصارع اليوم جنوب إفريقيا على زعامة المجموعة الثانية

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، مواجهة صعبة أمام منتخب جنوب إفريقيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار الكبير بمدينة أغادير المغربية، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الديمقراطيين "الفاسدين" بنشر أسمائهم، في ظل انتشار مواد تتعلق بالممول المثير للجدل جيفري إبستين، قائلًا إن هذا العيد الميلاد قد يكون الأخير لهم.

الأوقاف تفتتح اليوم 20 مسجدا في 12 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 20 مسجدًا اليوم الجمعة 26 من ديسمبر 2025م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 15 مسجدًا، وصيانة وتطوير 4 مساجد.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في بطولة كأس الأمم الإفريقية وأبرزها مصر ضد جنوب إفريقيا.

الإيرادات بالدولار، قائمة الأفلام المصرية التي تتصدر شباك التذاكر السعودي في 2025

حققت الأفلام المصرية في شباك التذاكر السعودي خلال عام 2025، إيرادات لافتة بالدولار الأمريكي، وصلت لأكثر من 50 مليون دولار ومؤكدة مكانتها كأحد أهم مكونات المشهد السينمائي العربي في المملكة.

أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"

أكدت وزارة الخارجية النيجيرية، فجر اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي شن "ضربات دقيقة ضد أهداف إرهابية".

4 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس اليوم، برودة شديدة ليلا، شبورة كثيفة تحجب الرؤية، وأمطار ورياح بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

موقف محمد صلاح من أول عرض رسمي لمغادرة ليفربول

كشفت تقارير إخبارية تركية عن عرض مفاجئ للنجم المصري محمد صلاح في ضوء استمرار التكهنات بشأن اقترابه من الرحيل عن ليفربول بعد 9 سنوات على انتقاله لملعب أنفيلد.

أنا الوحيد اللي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضية رجل الأعمال جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، الذي أعلن انتحاره في سجنه، خلال الرسالة التي نشرها بمناسبة عيد الميلاد.

صعقا بالكهرباء، وفاة المغني البرازيلي كيفين كوستا عن عمر 25 عاما

لقي المغني البرازيلي الشاب كيفين كوستا مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله كهربائيًّا في مدينة جويانيا، عن عمر ناهز 25 عامًا.

100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار

ارتفعت إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH، إلى 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع واحد فقط من عرضه في صالات السينما، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.