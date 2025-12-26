بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)

18 حجم الخط

نشب حريق هائل بعزبة بخيت بمنطقة منشية ناصر، بالقرب من قسم الشرطة، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران بسبب الألعاب النارية، ما أدى إلى اشتعال غية حمام، وسط حالة من الذعر في المنطقة عزبة بخيت بمنشئة ناصر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية التي فرضت كردونًا أمنيًّا بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، ونجحت في محاصرة الحريق وإخماده، وبدأ رجال الإطفاء أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر.

