موقف محمد صلاح من أول عرض رسمي لمغادرة ليفربول

كشفت تقارير إخبارية تركية عن عرض مفاجئ للنجم المصري محمد صلاح في ضوء استمرار التكهنات بشأن اقترابه من الرحيل عن ليفربول بعد 9 سنوات على انتقاله لملعب أنفيلد.

وشهد الموسم الجاري بالتوازي مع تهاوي أرقامه وتوتر علاقته مع المدرب أرني سلوت، أنباءً حول رحيل صلاح (33 عامًا) عن ليفربول في نهاية الموسم الجاري على الرغم من أن ارتباطه بالفريق ينتهي في 30 يونيو 2027 بعد أن مدّد في أبريل الماضي عقده لمدة عامين.

وفي شهر نوفمبر 2025، عاش صلاح أصعب فترة منذ انضمامه لبطل الدوري الإنجليزي، بعد أن تحول إلى لاعب بديل ثم إلى عنصر خارج حسابات مدربه تماما في مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. 

 

وبينما يواصل صلاح مشاركته مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب، أفادت صحيفة "صباح سبور" التركية (Sabahspor) بأن نادي فنربخشة التركي قدم عرضًا رسميًّا لوكيل أعمال محمد صلاح من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة. 

 

أضافت "صباح سبور" أن وكيل أعمال محمد صلاح أوضح لمسؤولي فنربخشة أن تركيا ليست ضمن خياراتهم، وأن النجم المصري إما أن يبقى في نادي ليفربول وإما أن ينتقل إلى الدوري السعودي.

 

وأشارت التقارير أن صلاح سيكمل الموسم الحالي مع ليفربول، ولن يرحل عن النادي في نافذة يناير 2025 للانتقالات الشتوية، لكن من المرجح أن ينضم لأحد أندية صندوق الاستثمارات السعودي في فترة الانتقالات الصيفية قبل موسم 2026-2027.

 

ومقابل 29 هدفا على رأس قائمة هدافي البريمرليج في الموسم الماضي، لم يحرز صلاح خلال الموسم الجاري غير 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين حتى الآن مع ليفربول.

وكان محمد صلاح قاد منتخب مصر للفوز (2-1) على زيمبابوي في الجولة الافتتاحية من المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2025.

