الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قطع المياه عن مصر الجديدة اليوم لمدة 8 ساعات، والشركة توجه نداء لسكان الحي الراقي

قطع المياه عن بعض
قطع المياه عن بعض المناطق بمصر الجديدة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه اليوم الجمعة، عن بعض المناطق في مصر الجديدة لظروف خارجة عن إرادتها لقيامها بأعمال لحام على خط المياه قطر 1000مم بشارع المستجد التابع لـ شبكات مياه الزيتون.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (روكسى – شارع الاهرام ومتفرعاته – شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته – شارع الميرغني والمنطقة المحيطة – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – منطقة الكوربة).

وأشارت الشركة أن الانقطاع يتم اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025 حتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وقامت الشركة بالدفع بكافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

كما يتم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب  على رقم  01006665125.

وتعتمد هذه المناطق الحيوية على إمدادات المياه المستمرة لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين والمؤسسات على حد سواء، ومن المتوقع أن يواجه السكان تحديات في إنجاز مهامهم المنزلية والأنشطة التجارية، مما يستدعي اتخاذ تدابير احترازية لتخزين المياه اللازمة قبل بدء فترة الانقطاع.

وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة المواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، والتعاون مع فرق العمل المنتشرة في الميدان.

كما أكدت على التزامها بتوفير مياه الشرب النقية في أسرع وقت ممكن، وتدعو إلى عدم التردد في التواصل عبر القنوات المحددة لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن أي طارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياة مصر الجديدة خط المياه قطر 1000مم شبكات مياه الزيتون

الأكثر قراءة

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا

موجة برد تضرب شمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الجمعة

أكبرها في الضاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

ارتفاع مفاجئ في عباد الشمس "سلايت" وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الجمعة بالأسواق

انخفاض كبير في نترات النشادر وارتفاع السلفات 1073 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

كشفها وزير الخارجية من الشيوخ، ملامح الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

وداعا لـ"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads