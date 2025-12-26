الأوقاف تفتتح اليوم 20 مسجدا في 12 محافظة

18 حجم الخط

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 20 مسجدًا اليوم الجمعة 26 من ديسمبر 2025م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 15 مسجدًا، وصيانة وتطوير 4 مساجد.

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 393 مسجدًا

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 393 مسجدًا من بينها 296 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و97 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13882 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 24 مليارًا و497 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



محافظة كفر الشيخ

تم إحلال وتجديد مسجد الفلاحين – مدينة كفر الشيخ؛ ومسجد الأوقاف المستجدة بالعزبة البيضاء بقرية البكاتوش – مركز قلين؛ ومسجد التقوى بقرية ٨ العنابر – مركز الحامول؛ ومسجد الخلافيين الجديد بقرية الخلافيين – مركز سيدي سالم؛ ومسجد الزهراء – مدينة بلطيم.



محافظة سوهاج

تم إحلال وتجديد مسجد نجع أبو زيد بقرية كوم العرب – مركز طما؛ ومسجد الإيمان بنجع محمد عبد الرحيم بقرية جزيرة شندويل – مركز سوهاج؛ ومسجد عباد الرحمن بقرية نجع الدير – مركز دار السلام.



محافظة الشرقية

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أبو محمود بقرية منشأة أبو عمر – مركز الحسينية.



محافظة الدقهلية

تم إحلال وتجديد مسجد القبلي بقرية كفر غنام – مركز السنبلاوين.



محافظة القليوبية

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية كفر سندوه – مركز شبين القناطر.



محافظة الجيزة

تم إحلال وتجديد مسجد السلام الشهير بصادق الشريف بقرية المنوات – مركز أبو النمرس.



محافظة بني سويف

تم إحلال وتجديد مسجد الحمايدة بقرية مناشي أبوصير – مركز الواسطى.



وتم صيانة وتطوير مسجد الإيمان بقرية بني عفان – مركز بني سويف؛ ومسجد عبد الله بن مسعود بقرية الكوم الأحمر – مركز بني سويف.



محافظة الفيوم

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة تهامي مبارك بقرية منشأة طنطاوي – مركز سنورس.



محافظة الغربية

تم إحلال وتجديد مسجد الصغير بقرية المنشأة الكبرى – مركز السنطة.



محافظة البحر الأحمر

تم إنشاء وبناء مسجد عبد الله بن عباس – مدينة القصير.



محافظة المنوفية

تم صيانة وتطوير مسجد الجمال – مدينة سرس الليان.



محافظة الإسكندرية

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن – قرية الحظيرة – حي العامرية ثان.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

